NBA Europe: Η Παρί Σεν Ζερμέν επεκτείνεται στο μπάσκετ μέσω QSI

Onsports Team

Η Qatar Sports Investments (QSI), ο κύριος μέτοχος της Παρί Σεν Ζερμέν, πρόκειται να υποβάλει προσφορά στο NBA για να συμμετάσχει στην ευρωπαϊκή του έκδοση με μια ομάδα στο Παρίσι, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Καταριανού ταμείου στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επιβεβαιώνοντας πληροφορία της Equipe.

Η QSI, υπό την ηγεσία του Νασέρ Αλ Κελαϊφί, προέδρου της Παρί Σεν Ζερμέν, και των συνεργατών της, «συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία δημοπρασίας», ανέφερε η πηγή.

«Δεν είναι η ποδοσφαιρική ομάδα Παρί Σεν Ζερμέν που υποβάλλει προσφορά για ομάδα μπάσκετ, αλλά η QSI ως επενδυτής που επιδιώκει να δημιουργήσει μια μπασκετική ομάδα στην πόλη του Παρισιού», διευκρίνισε.

Ωστόσο, αυτή η δημοπρασία θα μπορούσε να ενταχθεί σε μια στρατηγική της QSI για να καταστήσει την Παρί Σεν Ζερμέν ένα παγκόσμιο brand.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν προθεσμία έως τις 31 Μαρτίου για να υποβάλουν οικονομική προσφορά. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να διαρκέσουν τουλάχιστον ένα χρόνο, λόγω της σημαντικής διαφοράς μεταξύ των προσδοκιών της διοίκησης του NBA και των ποσών που είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν οι επενδυτές, σύμφωνα με πηγή κοντά στην υπόθεση.

Το ΝΒΑ ανακοίνωσε πέρυσι ένα σχέδιο για τη δημιουργία ευρωπαϊκής διοργάνωσης το 2027, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία (FIBA) και στοχεύει σε πόλεις όπως Παρίσι, Λιόν, Λονδίνο, Βερολίνο, Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Μιλάνο, Ρώμη, Μάντσεστερ, Μόναχο, Αθήνα και Κωνσταντινούπολη. Το σχέδιο προκαλεί έντονες εντάσεις με την EuroLeague, την τρέχουσα κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, η οποία πρόσφατα όρισε νέο πρόεδρο, τον Τσους Μπουένο από την Ισπανία.