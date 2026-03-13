UEFA: Ανάσα από Παναθηναϊκό και ΑΕΚ για την 10η θέση
Παναθηναϊκός και ΑΕΚ σημείωσαν σπουδαίες νίκες σε Europa League και Conference League, φέρνοντας την Ελλάδα πολύ κοντά στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA.
Η βραδιά εξελίχθηκε ιδανικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο πρώτος που έδωσε βαθμούς, επικρατώντας της Μπέτις στο ΟΑΚΑ με 1-0 και προσθέτοντας 400 πολύτιμους πόντους στη συγκομιδή της χώρας. Λίγο αργότερα, η ΑΕΚ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στη Σλοβενία, συντρίβοντας την Τσέλιε με 4-0 και χαρίζοντας άλλους 400 βαθμούς στην Ελλάδα.
Την ίδια στιγμή, η Τσεχία που βρίσκεται στη 10η θέση της κατάταξης, δεν είχε την ίδια επιτυχία. Η Σπάρτα Πράγας ηττήθηκε από την Άλκμααρ με 2-1, ενώ η Σίγμα Όλομουτς έμεινε στο 0-0 εντός έδρας με τη Μάιντς, προσφέροντας ελάχιστους βαθμούς στη χώρα τους.
Έτσι, η Ελλάδα έφτασε τους 47.912 βαθμούς και χρειάζεται ακόμη 600 για να φτάσει τους Τσέχους. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να προστεθούν κι άλλοι βαθμοί, με την ΑΕΚ να έχει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης, ενώ με θετικά αποτελέσματα τόσο από τον Παναθηναϊκό όσο και από την Ένωση, η χώρα μας μπορεί να ανέβει απ’ ευθείας στη 10η θέση της κατάταξης της UEFA.
Η βαθμολογία:
9. Τουρκία — 51.475
10. Τσεχία — 48.525
11. Ελλάδα — 47.912
12. Πολωνία — 46.250
13. Δανία — 42.106
14. Νορβηγία — 41.237
15. Κύπρος — 35.693
Πώς… μεταφράζονται τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανάλογα με την κατάταξη:
10η θέση
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η θέση
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η θέση
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15η θέση
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16η-22η Θέση
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: -