Το 10ο NFL Athens σε… στέλνει στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας!
Στο πλαίσιο του 10ου No Finish Line Athens, το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, το μοναδικό Ολυμπιακό μουσείο της πρωτεύουσας, ως διακεκριμένος υποστηρικτής της διοργάνωσης, προσφέρει δωρεάν είσοδο για μία επίσκεψη σε όλους τους συμμετέχοντες του 100ωρου φιλανθρωπικού αγώνα που πραγματοποιήθηκε από τις 22-26 Απριλίου στο Πεδίον του Άρεως.
Με την επίδειξη του ψηφιακού κουπονιού και του e-mail της συμμετοχής, οι δρομείς του NFL Athens έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την ιστορία και τις αξίες του Ολυμπισμού μέσα από ένα διαδραστικό ταξίδι στο χρόνο, που αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στο Ολυμπιακό Κίνημα.
Το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας στεγάζεται εντός του Εμπορικού κέντρου Golden Hall στο Μαρούσι, δίπλα στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» (Ο.Α.Κ.Α.).
Η προσφορά για δωρεάν είσοδο στους δρομείς του NFL Athens θα ισχύει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.