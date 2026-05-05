Το 10ο NFL Athens σε… στέλνει στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας!

Με την επίδειξη του ψηφιακού κουπονιού και του e-mail της συμμετοχής, οι δρομείς του NFL Athens έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την ιστορία και τις αξίες του Ολυμπισμού μέσα από ένα διαδραστικό ταξίδι στο χρόνο, που αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στο Ολυμπιακό Κίνημα.

Το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας στεγάζεται εντός του Εμπορικού κέντρου Golden Hall στο Μαρούσι, δίπλα στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» (Ο.Α.Κ.Α.).

Η προσφορά για δωρεάν είσοδο στους δρομείς του NFL Athens θα ισχύει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.