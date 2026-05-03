Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ 3-2: Πήρε την ντερμπάρα κι ανέβηκε στα... αστέρια!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, επικρατώντας στο «Ολντ Τράφορντ» με 3-2 και έτσι εξασφάλισε μια θέση στο Champions League της επόμενης σεζόν.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» μπήκαν δυνατά στο ματς και κατάφεραν γρήγορα να πετύχουν δύο γκολ με τους Κούνια (6') και Σέσκο (14'), ενώ είχαν ευκαιρίες να «καθαρίσουν» το ματς από το Α' μέρος.

Δεν το πέτυχαν και οι «κόκκινοι» εμφανίστηκαν βελτιωμένοι στην επανάληψη και με ηγέτη τον Σομποσλάι κατάφεραν να ισοφαρίσουν, με τον Ούγγρο να μειώνει αρχικά (47') και στο 56ο λεπτό να δίνει την ασίστ στον Γκάκπο.

Οι γηπεδούχοι όμως κατάφεραν να πετύχουν και τρίτο γκολ με τον Μέινου (77'), ο οποίος γιόρτασε έτσι με τον καλύτερο τρόπο την υπογραφή του νέου συμβολαίου του μέχρι το 2031.

Νωρίτερα, η Μπόρνμουθ δεν είχε κανένα πρόβλημα κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, νίκησε εύκολα με 3-0, ανέβηκε στην 6η θέση και είναι το βασικό φαβορί για να πάρει πρώτη το εισιτήριο για το Europa League της επόμενης σεζόν. Η ομάδα του Αντονι Ιραόλα ήταν σαφώς καλύτερη και έφθασε στη νίκη με το αυτογκόλ του Λέρμα (10') και τα τέρματα δύο 19χρονων, του Κρουπί (30') και του Ράγιαν (77').

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής της Premier League:

Λιντς-Μπέρνλι 3-1

(8΄ Σταχ, 52΄ Οκαφόρ, 56΄ Κάλβερτ-Λιούιν - 71΄ Τσαουνά)

Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ 3-0

(15' αυτ. Μαυροπάνος, 52' Τιάγκο, 83' Ντάμσγκααρντ)

Νιούκαστλ-Μπράιτον 3-1

(12' Οσούλα, 24' Μπερν, 90'+ Μπαρνς-61' Χίσελγουντ)

Γουλβς-Σάντερλαντ 1-1

(54' Μπουένο-17' Μουκιέλε)

Άρσεναλ-Φούλαμ 3-0 (9΄,45+4΄ Γκιόκερες, 40΄ Σάκα) Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας 3-0

(10' αυτ. Λέρμα, 30' Κρουπί, 77' Ράγιαν)

Μάντσεστερ Γ.-Λίβερπουλ 3-2

(6' Κούνια, 14' Σέσκο, 77' Μέινο-47' Σομποσλάι, 56' Γκάκπο)

Άστον Βίλα-Τότεναμ 3/5

Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ 4/5

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι 4/5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 35 αγώνες)