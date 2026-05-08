Άρης: Συνάντηση με τη EuroLeague λίγο πριν το Final 4

Συνάντηση στο πλαίσιο του Final 4 της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί μεταξύ ανθρώπων της ΚΑΕ Άρης και του CEO της EuroLegue Τσούς Μπουένο.

Συγκεκριμένα, οι δύο πλευρές θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν για τις τρέχων εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ καθώς και στο ενδεχόμενο οι «κιτρινόμαυροι» να αγωνιστούν κάποια στιγμή στην EuroLeague.

Αγαπητός Διακογιάννης και Νίκος Ζήσης θα παρουσιάσουν την εξέλιξη και την πορεία που έχει καταγράψει ο Άρης με τον Ρίτσαρντ Σιάο στο τιμόνι. Τ

έλος θα εκφράσουν την επιθυμία για απόκτηση άδειας συμμετοχής στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωσης της Ευρώπης.