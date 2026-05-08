· Άρης

Άρης: Συνάντηση με τη EuroLeague λίγο πριν το Final 4

ΚΑΕ Άρης και EuroLeague θα έχουν την ευκαιρία να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, λίγο πριν το Final 4 της Αθήνας. 

Άρης: Συνάντηση με τη EuroLeague λίγο πριν το Final 4
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνάντηση στο πλαίσιο του Final 4 της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί μεταξύ ανθρώπων της ΚΑΕ Άρης και του CEO της EuroLegue Τσούς Μπουένο.

Συγκεκριμένα, οι δύο πλευρές θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν για τις τρέχων εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ καθώς και στο ενδεχόμενο οι «κιτρινόμαυροι» να αγωνιστούν κάποια στιγμή στην EuroLeague.

Αγαπητός Διακογιάννης και Νίκος Ζήσης θα παρουσιάσουν την εξέλιξη και την πορεία που έχει καταγράψει ο Άρης με τον Ρίτσαρντ Σιάο στο τιμόνι. Τ

έλος θα εκφράσουν την επιθυμία για απόκτηση άδειας συμμετοχής στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωσης της Ευρώπης.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:38 ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης: Συνάντηση με τη EuroLeague λίγο πριν το Final 4

18:23 ΣΠΟΡ

Βόλεϊ: Αποχωρεί από τον Μίλωνα ο Γιώργος Πετρέας

17:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπόρνμουθ: Σκάνδαλο με Χιμένες - Έστελνε μηνύματα σε μαθήτρια - Η θέση της ομάδας

17:40 EUROLEAGUE

EuroLeague: «Ενδιαφέρον της Αρμάνι για τον Ντουέιν Ουάσιγκτον»

17:19 EUROLEAGUE

Απίστευτη αποθέωση Κάμερον Τέιλορ για τον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Πας στον πόλεμο μαζί τους»

16:51 EUROLEAGUE

Διάψευση Δημήτρη Γιαννακόπουλου στις φήμες εξαγοράς της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

16:49 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Νέα εισιτήρια για τον τελικό του BCL με τη Ρίτας

16:20 NBA

NBA: Αποσύρθηκε από τα παρκέ ο Πι Τζέι Τάκερ

15:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πάει για το «μπαμ» με Βινίσιους η Μάντσεστερ Σίτι

15:51 SUPER LEAGUE

Άρης: Διαψεύδει τις φήμες για Πασχαλάκη

15:51 ΜΠΑΣΚΕΤ

Κομνηνός: «FIBA, Euroleague και ΝΒΑ συζητήσαμε ποιο είναι το καλύτερο σενάριο»

15:27 MVP

O Γιαζίτσι θα επιστρέψει. Το έχει ξανακάνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας