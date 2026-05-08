· ΑΕΚ

ΑΕΚ: Νέα εισιτήρια για τον τελικό του BCL με τη Ρίτας

Η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε επιπλέον διαθέσιμα εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του Basketball Champions League απέναντι στη Ρίτας.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Νέα εισιτήρια για τον τελικό του BCL με τη Ρίτας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακόμα πιο έντονο αναμένεται να είναι το κιτρινόμαυρο στοιχείο στο «Palau Municipal d'Esports» στον τελικό του BCL, καθώς η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε τη διάθεση νέων εισιτηρίων για την αναμέτρηση με τη Ρίτας.

Η «Ένωση» εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια για τη μεγάλη «μάχη» του Σαββάτου (9/5, 21:00), με τον κόσμο της ομάδας να ετοιμάζεται για δυναμική παρουσία στις εξέδρες.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η AEK BC ενημερώνει τους φιλάθλους της, ότι εξασφάλισε νέα παρτίδα εισιτηρίων για τον μεγάλο Τελικό του F4 του BCL (09/05, 21:00, όπου η «Βασίλισσα» θ’ αντιμετωπίσει τη Ρίτας.

Τα διαθέσιμα εισιτήρια αφορούν στο άνω διάζωμα και διατίθενται στην τιμή των 50 ευρώ. Φυσικά, στην τιμή αυτή Λ συμπεριλαμβάνεται και ο Μικρός Τελικός.

Η διάθεση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας της more.com, μέσω του κάτωθι LINK:

https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/bcl-final-four-2026/».

COMMENTS
LATEST NEWS
16:51 EUROLEAGUE

Διάψευση Δημήτρη Γιαννακόπουλου στις φήμες εξαγοράς της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

16:49 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Νέα εισιτήρια για τον τελικό του BCL με τη Ρίτας

16:20 NBA

NBA: Αποσύρθηκε από τα παρκέ ο Πι Τζέι Τάκερ

15:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πάει για το «μπαμ» με Βινίσιους η Μάντσεστερ Σίτι

15:51 SUPER LEAGUE

Άρης: Διαψεύδει τις φήμες για Πασχαλάκη

15:51 ΜΠΑΣΚΕΤ

Κομνηνός: «FIBA, Euroleague και ΝΒΑ συζητήσαμε ποιο είναι το καλύτερο σενάριο»

15:27 MVP

O Γιαζίτσι θα επιστρέψει. Το έχει ξανακάνει

15:02 STORIES

Οι πρωταθλήτριες βόλεϊ του Παναθηναϊκού A.O. με την κούπα στο Allwyn Game Time

14:38 BET ON

Η πρόταση της ημέρας από τη BETMAT και τον Ανδρέα Ματθαιακάκη

14:23 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ ο Γιακουμάκης για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - Ελπίζει για ΑΕΚ

14:16 GREEK BASKET LEAGUE

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε νέο προπονητικό κέντρο

14:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ρονάλντο και το viral κούρεμά του σε διαφημιστικό σποτ της Βραζιλίας για το Μουντιάλ 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας