ΑΕΚ: Νέα εισιτήρια για τον τελικό του BCL με τη Ρίτας
Η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε επιπλέον διαθέσιμα εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του Basketball Champions League απέναντι στη Ρίτας.
Ακόμα πιο έντονο αναμένεται να είναι το κιτρινόμαυρο στοιχείο στο «Palau Municipal d'Esports» στον τελικό του BCL, καθώς η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε τη διάθεση νέων εισιτηρίων για την αναμέτρηση με τη Ρίτας.
Η «Ένωση» εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια για τη μεγάλη «μάχη» του Σαββάτου (9/5, 21:00), με τον κόσμο της ομάδας να ετοιμάζεται για δυναμική παρουσία στις εξέδρες.
Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:
«Η AEK BC ενημερώνει τους φιλάθλους της, ότι εξασφάλισε νέα παρτίδα εισιτηρίων για τον μεγάλο Τελικό του F4 του BCL (09/05, 21:00, όπου η «Βασίλισσα» θ’ αντιμετωπίσει τη Ρίτας.
Τα διαθέσιμα εισιτήρια αφορούν στο άνω διάζωμα και διατίθενται στην τιμή των 50 ευρώ. Φυσικά, στην τιμή αυτή Λ συμπεριλαμβάνεται και ο Μικρός Τελικός.
Η διάθεση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας της more.com, μέσω του κάτωθι LINK:
https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/bcl-final-four-2026/».