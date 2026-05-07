Μάλαγα - ΑΕΚ: Κανονικά ο Νάναλι - Οι 12άδες του ημιτελικού στο BCL Final 4

Η ώρα του μεγάλου ημιτελικού έφτασε για την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει (22:00) τη Μάλαγα στην Μπανταλόνα, με στόχο την πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League, εκεί όπου έχει ήδη εξασφαλίσει θέση η Ρίτας.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεση, με τον Τζέιμς Νάναλι να βρίσκεται κανονικά στη δωδεκάδα των «κιτρινόμαυρων». Ο Αμερικανός γκαρντ έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες.

Από την πλευρά της Μάλαγα, εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Κρις Ντουάρτε και Νίχαντ Τζέντοβιτς, ενώ κανονικά διαθέσιμος είναι ο Κιλιάν Τιλί, παρά τις αμφιβολίες που υπήρχαν για τη συμμετοχή του.

Αναλυτικά οι δωδεκάδες του Μάλαγα - ΑΕΚ

Μάλαγα: Πέρεζ, Οντίτζε, Μπαλτσερόφσκι, Γουέμπ, Καλινόσκι, Μπαρέιρο, Ντίαζ, Κομπς, Σουλεϊμάνοβιτς, Τιλί, Κράβις, Πέρι.

ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Κουζμίνσκας, Αρσενόπουλος, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος.