· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Καλύτερη Ελληνίδα της σεζόν στην Α1 η Χριστινάκη

Κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια της σεζόν στην Α1 Γυναικών αναδείχθηκε η γκαρντ του Ολυμπιακού, Ελεάννα Χριστινάκη.

Ολυμπιακός: Καλύτερη Ελληνίδα της σεζόν στην Α1 η Χριστινάκη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η παίκτρια του Ολυμπιακού, Ελεάννα Χριστινάκη, αναδείχθηκε κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 στην Α1 Γυναικών.

Η 29χρονη γκαρντ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων», ολοκληρώνοντας τη regular season με μέσο όρο 19,1 πόντους, 4,3 ριμπάουντ, 2,9 ασίστ και 1,1 κλεψίματα ανά αγώνα.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Σταθερή αξία, πάντα έτοιμη να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ομάδας της, η Ελεάννα Χριστινάκη ήταν και αυτή την χρονιά μία από τις πρωταγωνίστριες του Ολυμπιακού και της Α1 κατηγορίας.

Η απόδοσή της στην αναμέτρηση της πειραϊκής ομάδας με τον ΠΑΣ Γιάννινα στο Super Cup στις 28/9/2025 (74-30), ήταν το «εισαγωγικό σημείωμα» για όσα θα έδειχνε στην πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα, αφού, στον συγκεκριμένο αγώνα σημείωσε 32 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 41 στο σύστημα αξιολόγησης, σε 29’ λεπτά συμμετοχής.

Τρεις μήνες αργότερα, στο παιχνίδι του πρωταθλήματος των «ερυθρόλευκων» με την Ιωνία (97-80), η διεθνής παίκτρια «έσπασε» το εφετινό ατομικό ρεκόρ της στην επίθεση, και με 33 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και και 37 στο σύστημα αξιολόγησης, αναδείχθηκε MVP της 7ης αγωνιστικής.

Η Ελεάννα Χριστινάκη, ψηφίστηκε ως η Καλύτερη Ελληνίδα παίκτρια της εφετινής χρονιάς, ολοκληρώνοντας την ρέγκιουλαρ σεζόν με μ.ο. 19.1 πόντους, 4.3 ριμπάουντ, 2.9 ασίστ και 1.1 κλεψίματα».

COMMENTS
LATEST NEWS
14:20 ONSPORTS

ΑΕΚ: «Ενδιαφέρεται για Τάβερνιερ»

13:59 EUROLEAGUE

Μαρτίνεθ: «Αυτό που δεν ήθελα ήταν να επηρεάσει ξανά ο Αταμάν το παιχνίδι»

13:41 EUROLEAGUE

Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Τζίμι Κλαρκ»

13:39 EUROLEAGUE

EUROLEAGUE Bring it ON με τη Χριστίνα Βραχάλη

13:21 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Καλύτερη Ελληνίδα της σεζόν στην Α1 η Χριστινάκη

12:59 SUPER LEAGUE

ΑΕΛ Novibet: Νέα «επίθεση» με... Φωτιά μετά το Μπάγερν - Παρί Σεν Ζερμέν

12:37 OPINION

Ένα μαξιλαράκι έχασε, όχι την πρόκριση

12:26 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα: Νέος team manager και επίσημα ο Μπατίστα

12:19 BET ON

Σούπερ προσφορά* για το Europa League και το Conference League από το Pamestoixima.gr

12:11 GREEK BASKET LEAGUE

Προμηθέας: Σε προχωρημένες επαφές με τον Γιώργο Βόβορα για τον πάγκο

11:58 BET ON

Ετοιμαστείτε για το 4ο σερί ταμείο με τη BETMAT και τον Ανδρέα Ματθαιακάκη

11:49 STORIES

Το Onsports γιορτάζει 10 χρόνια Release Athens Festival και σου χαρίζει ένα μοναδικό promo pack!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας