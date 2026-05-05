Άρης για Ορτίθ: «Θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, τίμησε τη φανέλα μας»

Η ΚΑΕ Άρης εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωσε για τον απροσδόκητο χαμό του Πορτορικανού σέντερ.

 

Παγκόσμια θλίψh έχει προκληθεί στο άκουσμα της είδησης του χαμού του Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ. Ο σέντερ από το Πουέρτο Ρίκο που άφησε ανεξίτηλο του στίγμα του και από τα μέρα μας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 62 ετών.

Η ΚΑΕ Άρης, με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε ο Ορτίθ, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ένας θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, ο οποίος τίμησε τη φανέλα του ΑΡΗ για δύο χρόνια, δεν είναι πια ανάμεσά μας.

Ο Χοσέ “Πικουλίν” Ορτίθ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών. Ο Πορτορικανός άσος αγωνίστηκε στην ομάδα μας από το 1996 έως το 1998 και αποτέλεσε μία από τις μεγάλες μορφές του αθλήματος, με παρουσία, μεταξύ άλλων, στο ΝΒΑ και την Ευρωλίγκα.

Εκφράζουμε την οδύνη μας για την απώλειά του και τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

