ΠΑΟΚ: Με τον κόσμο στο πλευρό του για τη ρεβάνς με τη Μπιλμπάο
OnSports Team 28 Απριλίου 2026, 17:40
Με τη στήριξη πάνω από 500 φιλάθλων θα αγωνιστεί στο Μπιλμπάο ο ΠΑΟΚ (29/4,21:00) για τον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup, με στόχο να φέρει την κούπα στην Ελλάδα.  

Στην Ισπανία για τη ρεβάνς με τη Μπιλμπάο θα ταξιδέψει ο ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο του Βορρά να έχει πάνω από 500 φιλάθλους στο πλευρό του για την κρίσιμη μάχη με τους Βάσκους (29/4,21:00).

Θυμίζουμε πως ο ΠΑΟΚ καλείται να υπερασπιστεί το προβάδισμα των έξι πόντων που έχει πάρει ως διαφορά από το πρώτο παιχνίδι (79-73) στο PAOK Sports Arena.

 



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Συγκινητικό «αντίο» της Χατζηευστρατιάδου στον Παναθηναϊκό
4 λεπτά πριν Συγκινητικό «αντίο» της Χατζηευστρατιάδου στον Παναθηναϊκό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
AEK: Ενδιαφέρον της Ένωσης για Κεσιέ – Διαψεύδει η ΠΑΕ
12 λεπτά πριν AEK: Ενδιαφέρον της Ένωσης για Κεσιέ – Διαψεύδει η ΠΑΕ
SUPER LEAGUE
Στο ελληνικό Big-4 προτάθηκε ο Μέμφις Ντεπάι!
17 λεπτά πριν Στο ελληνικό Big-4 προτάθηκε ο Μέμφις Ντεπάι!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΟΦΗ: Συγχαρητήρια επιστολή από Γκαγκάτση για την κατάκτηση του Κυπέλλου
37 λεπτά πριν ΟΦΗ: Συγχαρητήρια επιστολή από Γκαγκάτση για την κατάκτηση του Κυπέλλου
