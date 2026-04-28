Ολυμπιακός: Νέα διαθέσιμα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Μονακό
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε πως υπάρχουν λίγες ακόμη θέσεις για τον αγώνα απέναντι στη Μονακό, μετά από επιστροφή εισιτηρίων των Γάλλων, ενόψει των playoffs της Euroleague.
Η ανακοίνωση των «ερυθρολεύκων»:
«Λίγες ακόμη θέσεις διαθέσιμες Μετά την επιστροφή εισιτηρίων από τη Μονακό, έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια προς διάθεση. Το σύστημα άνοιξε - πρόλαβε τη θέση σου! Κλείσε τώρα και γίνε κομμάτι της μάχης στο ΣΕΦ»
