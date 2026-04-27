ΠΑΟΚ: Προσηλωμένοι στο δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup

Αφού ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την κανονική περίοδο της Stoiximan GBL, ο ΠΑΟΚ βάζει ξανά στην άκρη τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα και επικεντρώνει πλέον το ενδιαφέρον του μόνο στο δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup.

Το μεγάλο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 στις 21:00, στη Bilbao Arena και θα κρίνει τον τίτλο και την ομάδα που θα κατακτήσει το FIBA Europe Cup. Ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα που του έδωσαν οι 6 πόντοι από τη νίκη του (79-73) στον πρώτο τελικό, καλή ψυχολογία από το μομέντουμ που έχει με συνεχόμενες νίκες και θα ταξιδέψει στο Μπιλμπάο για τη νίκη.

Η προετοιμασία του «Δικεφάλου του Βορρά» συνεχίστηκε σήμερα το μεσημέρι, με ανάλυση του αντιπάλου με την χρήση βίντεο και προπόνηση με έμφαση στην τακτική και την συμμετοχή όλων των αθλητών.

Η επί Ελληνικού εδάφους προετοιμασία του ΠΑΟΚ θα ολοκληρωθεί νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (28/04), με την προπόνηση της ομάδας που θα πραγματοποιηθεί στο PAOK Sports Arena, ενώ στη συνέχεια η αποστολή θα αναχωρήσει για το Μπιλμπάο με πτήση τσάρτερ (στις 16:00).

Νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (29/04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στη Bilbao Arena, εκεί όπου το ίδιο βράδυ (στις 21:00, ώρα Ελλάδας) θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος τελικός του FIBA Europe Cup.