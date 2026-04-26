ΠΑΟΚ: «Κλείνει Μήτρου-Λόνγκ, ενδιαφέρον για ΡέιΚουαν Γκρέι και Μάοντο Λο»

Intime

Onsports Team

Δυνατά στο μεταγραφικό παράθυρο πριν αυτό καν ξεκινήσει έχει μπει ο ΠΑΟΚ, με πληροφορίες από την Ιταλία να αναφέρουν ως τελειωμένη την περίπτωση του Ναζ Μήτρου-Λονγκ, με το ίδιο δημοσίευμα να κάνει λόγο για ενδιαφέρον του Δικεφάλου για ΡέιΚουάν Γκρέι (ΑΕΚ) και Μάοντο Λο (Ζαλγκίρις).

Τι και αν ο ΠΑΟΚ διεκδικεί ευρωπαϊκό τρόπαιο, με τον δεύτερο τελικό κόντρα στη Μπιλμπάο να πλησιάζει (29/4, 21:00). «Ο Δικέφαλος του Βορρά» σχεδιάζει από τώρα την επόμενη ημέρα και με ιδιοκτήτη τον Αριστοτέλη Μυστακίδη, έχει μπει δυνατά από τώρα στην αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία, ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να κάνει δικό του Ναζ Μήτρου Λονγκ που φέτος διανύει εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Νάπολι. Ο Αμερικανός διαθέτει ελληνικό διαβατήριο, με τους «ασπρόμαυρους» να ψάχνουν παντού για να ενισχύσουν τον ελληνικό κορμό. Τη φετινή σεζόν στη Lega A ο Ναζ έχει κατά μέσο όρο 14.2 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα ο ΠΑΟΚ βολιδοσκοπεί τις περιπτώσεις των ΡέιΚουαν Γκρέι της ΑΕΚ, αλλά και του Μάοντο Λο της Ζαλγκίρις, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του εν όψει της νέας σεζόν.