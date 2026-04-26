ΠΑΟΚ: «Κλείνει Μήτρου-Λόνγκ, ενδιαφέρον για ΡέιΚουαν Γκρέι και Μάοντο Λο»
Δυνατά στο μεταγραφικό παράθυρο πριν αυτό καν ξεκινήσει έχει μπει ο ΠΑΟΚ, με πληροφορίες από την Ιταλία να αναφέρουν ως τελειωμένη την περίπτωση του Ναζ Μήτρου-Λονγκ, με το ίδιο δημοσίευμα να κάνει λόγο για ενδιαφέρον του Δικεφάλου για ΡέιΚουάν Γκρέι (ΑΕΚ) και Μάοντο Λο (Ζαλγκίρις).
Τι και αν ο ΠΑΟΚ διεκδικεί ευρωπαϊκό τρόπαιο, με τον δεύτερο τελικό κόντρα στη Μπιλμπάο να πλησιάζει (29/4, 21:00). «Ο Δικέφαλος του Βορρά» σχεδιάζει από τώρα την επόμενη ημέρα και με ιδιοκτήτη τον Αριστοτέλη Μυστακίδη, έχει μπει δυνατά από τώρα στην αγορά.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία, ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να κάνει δικό του Ναζ Μήτρου Λονγκ που φέτος διανύει εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Νάπολι. Ο Αμερικανός διαθέτει ελληνικό διαβατήριο, με τους «ασπρόμαυρους» να ψάχνουν παντού για να ενισχύσουν τον ελληνικό κορμό. Τη φετινή σεζόν στη Lega A ο Ναζ έχει κατά μέσο όρο 14.2 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα ο ΠΑΟΚ βολιδοσκοπεί τις περιπτώσεις των ΡέιΚουαν Γκρέι της ΑΕΚ, αλλά και του Μάοντο Λο της Ζαλγκίρις, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του εν όψει της νέας σεζόν.
PAOK BC has expressed strong interest on Maodo Lo and RaiQuan Gray.— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) April 26, 2026
Maccabi Tel Aviv also on Gray. https://t.co/Yg5BVAKx0Z pic.twitter.com/KDmNY3HOMb