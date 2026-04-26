Αθηναϊκός: Επίσημα νέος προπονητής ο Ηλίας Ζούρος

Επίσημη έκανε τη συμφωνία του με τον Ηλία Ζούρο ο Αθηναϊκός, με τον 60χρονο κόουτς να διαδέχεται τη Στέλλα Καλτσίδου στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του Βύρωνα.

Θυμίζουμε πως ο Ζούρος θα κοουτσάρει για πρώτη φορά στην πολυετή καριέρα του ομάδα γυναικών, έχοντας προπονήσει μεταξύ άλλων Άρη, ΑΕΚ, Αμαρουσίου, Ζάλγκιρις, Εφές και Ολυμπιακού.

Η ανακοίνωση της ομάδας του Βύρωνα:

«Εποχή Ζούρου στον Αθηναϊκό Qualco!

Κάτι περισσότερο από μια συνεργασία, μια δήλωση!

Η Διοικούσα Επιτροπή του Αθηναϊκού Qualco έπειτα από προσωπικές κινήσεις του επικεφαλής της, κ. Χάρη Πολίτη, έχει τη χαρά και την τιμή να ανακοινώσει την πρόσληψη του Ηλία Ζούρου. Ο 60χρονος προπονητής θα οδηγήσει την ομάδα στη νέα σεζόν και στη νέα εποχή, μια εποχή στην οποία ξεκάθαρος στόχος είναι να φτάσει σε επίπεδα που δεν έχει βρεθεί ξανά στο παρελθόν και μία κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στο ελληνικό μπάσκετ γυναικών, είναι ενδεικτική των προθέσεων της.

Ο Ηλίας Ζούρος έχει διανύσει μια τεράστια διαδρομή στο χώρο της προπονητικής και έχει διακριθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Το 2004 αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στην Ασία και το 2010 προπονητής της χρονιάς στο EuroCup, όντας προπονητής των Σαγκέσε και Ζαλγκίρις Κάουνας αντίστοιχα. Έχει διατελέσει ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας και ήταν επί εφτά χρόνια εκλέκτορας της Εθνικής Γεωργίας, οδηγώντας την σε δύο Eurobasket και ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, τιμώμενος μάλιστα με το Μετάλλιο του Τάγματος Τιμής.

«Είναι μια πολύ μεγάλη, καινούργια πρόκληση στην καριέρα μου, την οποία και αποδέχτηκα με ενθουσιασμό. Mαζί με τη διοίκηση του Αθηναϊκού μπορούμε να βαδίσουμε σε αυτό το όνειρο και στη φιλοδοξία να προχωρήσει η ομάδα στην Euroleague. Το γεγονός ότι έρχομαι σε μια ομάδα πρωταθλητισμού και σε μια ομάδα που θα παίξει πρώτη φορά στην Euroleague, αποτέλεσαν - μαζί με τον τρόπο που με προσέγγισε η ομάδα - τους καταλυτικούς παράγοντες για να αποδεχτώ την πρόταση. Όλα τα παραπάνω είναι κίνητρα τα οποία με εξιτάρουν επαγγελματικά και έρχομαι σε ένα νέο χώρο με διάθεση, γνώση και με τον ίδιο ενθουσιασμό που έχουν όλοι όσοι εργάζονται στην ομάδα. Η δέσμευση είναι ότι μαζί με τους συνεργάτες μου θα δουλέψουμε σκληρά για την εκπλήρωση όλων των στόχων που έχει η ομάδα».

Ο νέος τεχνικός του Αθηναϊκού Qualco ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του συλλόγου από τους κ.κ. Ραμαντάνη και Πολίτη, με τους οποίους είναι σε διαρκή επικοινωνία για τον προγραμματισμό της νέας σεζόν.

Καλώς ήρθες Ηλία Ζούρο στον Αθηναϊκό Qualco».