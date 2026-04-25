GBL: Με καθυστέρηση 20 λεπτών τα δεύτερα ημίχρονα των αγώνων
OnSports Team 25 Απριλίου 2026, 19:54
GBL: Με καθυστέρηση 20 λεπτών τα δεύτερα ημίχρονα των αγώνων

Με καθυστέρηση 20 λεπτών ξεκίνησαν όλα τα δεύτερα ημίχρονα στους αγώνες της GBL, λόγω της μεγάλης διάρκειας του πρώτου μέρους της αναμέτρησης του Άρη κόντρα στον Πανιώνιο στο «Nick Galis Hall».

Η μεγάλη διάρκεια του πρώτου μέρους του αγώνα Άρης – Πανιώνιος στο Αλεξάνδρειο έφερε καθυστέρηση 20 λεπτών στην έναρξη των δευτέρων ημιχρόνων στα υπόλοιπα παιχνίδια της GBL.

Η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε να παρατείνει την έναρξη του β’ μέρους όλων των αναμετρήσεων, δεδομένου της κρισιμότητας που υπάρχει γύρω από τους αγώνες με υποβιβασμούς και σενάρια να είναι όλα ανοιχτά.  

Θυμίζουμε πως η regular season ολοκληρώνεται σήμερα, με όλες τις αναμετρήσεις πλην αυτή του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μύκονο να διεξάγονται την ίδια ώρα (18:15).



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»
13 λεπτά πριν Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Το γκολ του Νους για την ανατροπή του ΟΦΗ - Η αγκαλιά στη μητέρα του
15 λεπτά πριν Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Το γκολ του Νους για την ανατροπή του ΟΦΗ - Η αγκαλιά στη μητέρα του
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 1-2: Ανατροπή στον τελικό με Νους! (β' ημίχρονο)
46 λεπτά πριν LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 1-2: Ανατροπή στον τελικό με Νους! (β' ημίχρονο)
ΣΠΟΡ
Cheerleading: Δύο ασημένια μετάλλια από τις ελληνικές ομάδες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
48 λεπτά πριν Cheerleading: Δύο ασημένια μετάλλια από τις ελληνικές ομάδες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Όλες οι ειδήσεις
