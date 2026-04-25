ΝΒΑ: Στον Αλεξάντερ-Γουόκερ το βραβείο του πιο βελτιωμένου της χρονιάς

Το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη της σεζόν στο NBA, απέσπασε ο Νίκειλ Αλεξάντερ-Γουόκερ των Ατλάντα Χοκς.

Στον Καναδό Νίκειλ Αλεξάντερ-Γουόκερ δόθηκε το φετινό βραβείο για τον πιο βελτιωμένο παίκτη της χρονιάς στο NBA.

Ο 27χρονος γκαρντ έχει κάνει τρομερό step-up στη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Ατλάντα, έχοντας εκτοξευτεί από την περσινή χρονιά του στη Μινεσότα, δείχνοντας σημάδια ταλέντου επιπέδου All-Star.

Από τους 9.4 πόντους που μετρούσε κατά μέσο όρο την περσινή σεζόν, έχει ανέβει στους 20.8, δείχνοντας εμφανή σημάδια βελτίωσης στον τομέα του σκοραρίσματος.

Σε 78 συμμετοχές εφέτος, μετράει 20.8 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ σε 33:40.

Οι Χοκς βρίσκονται στον πρώτο γύρο των play-offs, εκεί που προηγούνται με 2-1 στη σειρά απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς.