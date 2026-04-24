GBL: Ορίστηκαν οι διαιτητές της 26ης αγωνιστικής
Γνωστούς έκανε η ΚΕΔ τους διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια για την 26η και τελευταία αγωνιστική της GBL.
Η κανονική διάρκεια της GBL ολοκληρώνεται, με την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος να κρίνει υποβιβασμό και είσοδο στα play-offs.
Μια ημέρα πριν το τζάμπολ, η ΚΕΔ όρισε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια.
Αναλυτικά οι ορισμοί:
Σάββατο 25/4
PAOK Sports Arena 18.15 ΠΑΟΚ - Μαρούσι Παπαπέτρου-Συμεωνίδης-Λουλουδιάδης (Λαζαρίδης)
Δ. Τόφαλος 18.15 Προμηθέας - Ηρακλής Τσαρούχα-Κατραχούρας-Ζιώγας (Καράτσαλος)
Αλεξάνδρειο 18.15 Άρης Betsson - Πανιώνιος Τηγάνης-Καρπάνος-Μηλαπίδης (Παραλυκίδης)
Καλλιθέας 18.15 Κολοσσός - Καρδίτσα Τσιμπούρης-Τσάνταλη-Χριστινάκης (Παυλόπουλος)
Sunel Arena 18.15 ΑΕΚ - Ολυμπιακός Πουρσανίδης-Μαρινάκης-Σκανδαλάκης (Μωϋσιάδης-Διμπινούδης)
T-Center 16.00 Παναθηναϊκός AKTOR - Μύκονος Betsson Τσολάκος-Παπαϊωάννου-Μαρτινάκος (Κυρτάτας)