Μια ματιά μόνο…δεν φτάνει στο Allwyn Final 4 Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών

Onsports Team

Το απολαυστικό challenge με τις αθλήτριες του Αθηναϊκού και του Παναθλητικού Συκεών ενόψει των ημιτελικών

Η μεγάλη γιορτή του Allwyn Final 4 Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών ξεκινά σήμερα, 27 Μαρτίου, στην Καβάλα. Λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ, οι πρωταγωνίστριες των παρκέ άφησαν για λίγο τους αγωνιστικούς χώρους και δοκίμασαν τις… παρατηρητικές τους ικανότητες σε ένα απολαυστικό teammate challenge από την Allwyn, Επίσημο Χορηγό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και Χορηγό Ονοματοδοσίας της διοργάνωσης.

H Πηνελόπη Παυλοπούλου και η Διονυσία Αλεξανδρή από τον Αθηναϊκό και η Πηνελόπη Βασιλείου και Ελένη Κοφινά από τον Παναθλητικό Συκεών έβαλαν τα δυνατά τους και προσπάθησαν να αναγνωρίσουν συμπαίκτριές τους μόνο από τα μάτια. Χωρίς ονόματα, χωρίς φανέλες, χωρίς βοήθεια - μόνο με ένστικτο, γέλιο και δυνατή χημεία, γιατί πολλές φορές στο μπάσκετ μια ματιά είναι αρκετή. Ή μήπως όχι;

Δείτε το απολαυστικό βίντεο:

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης

Πλούσια μπασκετική δράση, δυνατές στιγμές και πολλές εκπλήξεις περιμένουν τους φιλάθλους στο Allwyn Final 4, με το ΔΑΚ Ελευθερούπολης να μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για τους φιλάθλους του μπάσκετ.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ανοίγει την Παρασκευή 27 Μαρτίου, στις 16:30, με τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στον Πρωτέα Βούλας και τον Παναθηναϊκό Α.Ο.. Ακολουθεί, την ίδια ημέρα στις 19:30, ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Αθηναϊκού και Παναθλητικού Συκεών. Η αυλαία της διοργάνωσης πέφτει την Κυριακή 29 Μαρτίου, στις 17:45, με τον μεγάλο τελικό που θα αναδείξει την Κυπελλούχο.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα