Μπάσκετ γυναικών: Στον τελικό ο Αθηναϊκός

«Σκούπισε» τη σειρά των play off (θέσεις 1-4) ο Αθηναϊκός και με το τελικό 79-73 επί του Παναθλητικού έκανε το 4-0 κι έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε το «εισιτήριο» για τους τελικούς.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ομάδα του Βύρωνα θα διεκδικήσει τον τίτλο, καθώς στο τελευταίο παιχνίδι της σειράς που διεξήχθη στο Επταπύργιο, επικράτησε επί του συγκροτήματος των Συκεών.

Για τις γηπεδούχες, παρά την ήττα, εξαιρετική εμφάνιση έκαναν οι Άνταμς με 22 πόντους (13 ριμπάουντ), Κάρτερ με 21 (13 ριμπάουντ) και Λοβίλ με 19 πόντους.

Από την πλευρά του Αθηναϊκού, ξεχώρισαν η Πρινς με 15 πόντους, η Τσινέκε με 14, καθώς και η Παρκς με 13 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Ο Πρωτέας Βούλας επιβλήθηκε με 86-82 του ΠΑΣ Γιάννινα και με 3-1 νίκες στη σειρά πέρασε στην επόμενη φάση των play off, όπου θα διεκδικήσει την 5η θέση και την έξοδο στην Ευρώπη με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό