Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

AEK: Το κάλεσμα των Γκρέι και Μπάρτλεϊ στον κόσμο της «Ένωσης» - Δείτε το επικό βίντεο της ΚΑΕ!
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 27 Ιανουαρίου 2026, 13:26
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΑΕΚ

AEK: Το κάλεσμα των Γκρέι και Μπάρτλεϊ στον κόσμο της «Ένωσης» - Δείτε το επικό βίντεο της ΚΑΕ!

Με ένα επικό βίντεο της ΚΑΕ ΑΕΚ ο ΡαϊΚουάν Γκρέι κι ο Φρανκ Μπάτλεϊ καλούν τον κόσμο της ομάδας να δώσει το «παρών» στην κρίσιμη αναμέτρηση με την Άλμπα, για το Basketball Champions League.

Η «Ένωση» υποδέχεται τη γερμανική ομάδα στη SUNEL Arena, με στόχο το «2 στα 2».

Ο Ντράγκαν Σάκοτα απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο της ΑΕΚ με μια δήλωση – παρέμβαση, ενώ το «παρών» στο γήπεδο θα δώσει κι η ποδοσφαιρική ομάδα, προεξέχοντος του Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ δημοσιοποίησε την Τρίτη (27/01) ένα επικό βίντεο με πρωταγωνιστές τους ΡαϊΚουάν Γκρέι και Φρανκ Μπάρτλεϊ, οι οποίοι καλούν με τη σειρά τους, τους φίλους της ομάδας να ενισχύσουν την προσπάθεια.

Απολαύστε το επικό βίντεο της ΚΑΕ ΑΕΚ



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σοκ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Εκτός για 2,5 μήνες ο Ντόργκου
2 λεπτά πριν Σοκ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Εκτός για 2,5 μήνες ο Ντόργκου
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: «Η οικογένεια, ενωμένη, στη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη» – Το μήνυμα της ΠΑΕ για το μπάσκετ!
17 λεπτά πριν ΑΕΚ: «Η οικογένεια, ενωμένη, στη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη» – Το μήνυμα της ΠΑΕ για το μπάσκετ!
CHAMPIONS LEAGUE
Άγιαξ – Ολυμπιακός: «Μην αγοράζετε εισιτήρια από ιστοσελίδες μεταπώλησης» - Το μήνυμα του «Αίαντα»
20 λεπτά πριν Άγιαξ – Ολυμπιακός: «Μην αγοράζετε εισιτήρια από ιστοσελίδες μεταπώλησης» - Το μήνυμα του «Αίαντα»
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Πρώτη προπόνηση για Τζόσεφ
29 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Πρώτη προπόνηση για Τζόσεφ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved