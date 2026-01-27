AEK: Το κάλεσμα των Γκρέι και Μπάρτλεϊ στον κόσμο της «Ένωσης» - Δείτε το επικό βίντεο της ΚΑΕ!

Με ένα επικό βίντεο της ΚΑΕ ΑΕΚ ο ΡαϊΚουάν Γκρέι κι ο Φρανκ Μπάτλεϊ καλούν τον κόσμο της ομάδας να δώσει το «παρών» στην κρίσιμη αναμέτρηση με την Άλμπα, για το Basketball Champions League.

Η «Ένωση» υποδέχεται τη γερμανική ομάδα στη SUNEL Arena, με στόχο το «2 στα 2».

Ο Ντράγκαν Σάκοτα απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο της ΑΕΚ με μια δήλωση – παρέμβαση, ενώ το «παρών» στο γήπεδο θα δώσει κι η ποδοσφαιρική ομάδα, προεξέχοντος του Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ δημοσιοποίησε την Τρίτη (27/01) ένα επικό βίντεο με πρωταγωνιστές τους ΡαϊΚουάν Γκρέι και Φρανκ Μπάρτλεϊ, οι οποίοι καλούν με τη σειρά τους, τους φίλους της ομάδας να ενισχύσουν την προσπάθεια.

Απολαύστε το επικό βίντεο της ΚΑΕ ΑΕΚ