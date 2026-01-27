Άγιαξ – Ολυμπιακός: «Μην αγοράζετε εισιτήρια από ιστοσελίδες μεταπώλησης» - Το μήνυμα του «Αίαντα»

Οnsports Team

Ο Άγιαξ απευθύνει έκκληση προς τους φιλάθλους του Ολυμπιακού να αποφύγουν την αγορά εισιτηρίων από ιστοσελίδες μεταπώλησης, καθώς υπάρχει κίνδυνος να μπλοκαριστούν.

Όπως αναφέρεται, αρκετοί φίλοι των «ερυθρόλευκων» έχουν ήδη ταξιδέψει στο Άμστερνταμ για την αναμέτρηση με τον Άγιαξ, χωρίς ωστόσο να έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τον αγώνα.

Η ολλανδική ομάδα, με μήνυμα στα ελληνικά, εφιστά την προσοχή, επισημαίνοντας ότι εισιτήρια που προέρχονται από πλατφόρμες μεταπώλησης ενδέχεται να ακυρωθούν, με αποτέλεσμα οι κάτοχοί τους να μην μπορέσουν να εισέλθουν στο γήπεδο.

Το μήνυμα του Άγιαξ στους φίλους του Ολυμπιακού:

«Προσοχή φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ: το γήπεδο είναι πλήρως εξαντλημένο. Μην αγοράζετε εισιτήρια από ιστοσελίδες μεταπώλησης· ενδέχεται να μπλοκαριστούν. Ο Άγιαξ εφαρμόζει πολιτική μόνο για φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας και οι φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας θα απορρίπτονται από τις θύρες του Άγιαξ. Παρακολουθήστε τον αγώνα στην πόλη και μην έρθετε στο γήπεδο».