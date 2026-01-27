Ολυμπιακός: Πρώτη προπόνηση για Τζόσεφ

Οnsports Τeam

Την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Ολυμπιακού έκανε σήμερα ο Κρις Τζόσεφ, ενώ και ο Τζόουνς ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμα. Ατομικό για τον Μιλουτίνοφ, εκτός ο Νιλικίνα.

Χρόνος για χάσιμο δεν υπάρχει, με τον Κρις Τζόσεφ να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Ολυμπιακού και να θέτει εαυτόν στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Έλληνας τεχνικός ξεκίνησε την προετοιμασία της ομάδας του για το πολύ δύσκολο και κρίσιμο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει και αυτή τη φορά αγωνιστικά προβλήματα να διαχειριστεί.

Εκτός από τον Κρος Τζόσεφ κανονικά ακολούθησε το πρόγραμμα των "ερυθρόλευκων" και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά προβλήματα υπήρχαν στις περιπτώσεις των Νίκολα Μιλουτίνοφ και Φρανκ Νιλικίνα.

Ο σέντερ του Ολυμπιακού ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, αλλά σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τον αγώνα με τους "Μπλαουγκράνα", ενώ εκτός παρέμεινε ο Νιλικίνα που δεν έχει καταφέρει ακόμα να ξεπεράσει το πρόβλημα του τραυματισμού του.