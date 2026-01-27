Σοκ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Εκτός για 2,5 μήνες ο Ντόργκου

Οnsports Τeam

Την ώρα που η Γιουνάιτεντ έχει αρχίσει να ανεβάζει... στροφές, ο Μάικλ Κάρικ είδε τον Πάτρικ Ντόργκου να τραυματίζεται και να πρέπει να μείνει εκτός για περίπου 2,5 μήνες.

Σοκ για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία τη στιγμή που έχει αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς και λίγο μετά το μεγάλο διπλό επί της Άρσεναλ είναι αναγκασμένη να στερηθεί των υπηρεσίων του Πάτρικ Ντόργκου.

Όπως προκύπτει από τα Βρετανικά μέσα, ο Ντόργκου (εκ των κορυφαίων και πλέον κομβικών στην νίκη επί της Άρσεναλ) αποκόμισε σοβαρό ζήτημα στον οπίσθο μηριαίο του, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός για περίπου 2,5 μήνες, 10 εβδομάδες όπως αναφέρει ο συγκεκριμένος ρεπόρτερ. Φυσικά, η κατάστασή του θα επανεξετάζεται συνεχώς, ωστόσο αν το σενάριο αυτό επιβεβαιωθεί, αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων τον Μάρτιο, στην τελική ευθεία της Premier League.