Euronews: «Όλοι οι επιβαίνοντες στο βανάκι ήταν Έλληνες»
Οnsports Τeam 27 Ιανουαρίου 2026, 15:47
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Euronews: «Όλοι οι επιβαίνοντες στο βανάκι ήταν Έλληνες»

Τα Μέσα της Ρουμανίας επιβεβαιώνουν πως οι νεκροί του τραγικού δυστυχήματος ήταν και οι 7 Έλληνες. 

Το Μέσο, «EuroNews Romania», το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Τιμιοσάρα στον αυτοκινητόδρομο Ε70 και καλύπτει από την πρώτη στιγμή το ρεπορτάζ, αναφέρει λεπτομέρειες για τους επιβαίνοντες στο όχημα. 

Το Euronews αναφέρει πως σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές απ'την Timis,το μίνι βαν ήταν μισθωμένο απο την Ελλάδα όλοι οι επιβαίνοντες ήταν Έλληνες. Η πρεσβεία στο Βουκουρέστι έχει ενημερωθεί σχετικά. Μάλιστα, το όχημα είχε Ελληνικές πινακίδες. 



