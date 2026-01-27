Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής της Ρουμανίας για το τραγικό δυστύχημα
Οnsports Τeam 27 Ιανουαρίου 2026, 15:42
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής της Ρουμανίας για το τραγικό δυστύχημα

Το τραγικό συμβάν επιβεβαίωσε η πυροσβεστική της Ρουμανίας με ανακοίνωσή της.

Σοκαρισμένη η χώρα παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από το τρομακτικό δυστύχημα στη Ρουμανία, που στοίχησε τη ζωή σε 7 ανθρώπους, με την Πυροσβεστική υπηρεσία της χώρα να προχωρά στην κάτωθι ανακοίνωση:

«Γύρω στις 1:05 μ.μ., μας ζητήθηκε να παρέμβουμε σε ένα τροχαίο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο E70 κοντά στην πόλη Lugojel. Ένα όχημα πρώτης επέμβασης, ένα όχημα απεγκλωβισμού, ένα όχημα πυρόσβεσης, δύο πληρώματα SMURD και ένα ATPVM (Όχημα Μεταφοράς Προσωπικών και Πολλαπλών Θυμάτων) στάλθηκαν επειγόντως στο σημείο. Από τα αρχικά δεδομένα, μέχρι στιγμής, 6 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί ως νεκροί επί τόπου. Ταυτόχρονα, σε άλλα 2 άτομα παρέχεται ιατρική περίθαλψη και θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super 3 για την τραγωδία στη Ρουμανία: «Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από αντιπαλότητες»
9 λεπτά πριν Super 3 για την τραγωδία στη Ρουμανία: «Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από αντιπαλότητες»
ΣΠΟΡ
Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Καλό ταξίδι Αετόπουλα...»
12 λεπτά πριν Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Καλό ταξίδι Αετόπουλα...»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης: «Ξύπνησαν μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999»
26 λεπτά πριν Δήμαρχος Θεσσαλονίκης: «Ξύπνησαν μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η πρώτη αντίδραση του ΠΑΟΚ για το τραγικό δυστύχημα - Σε επαφές με τις αρχές η ΠΑΕ
35 λεπτά πριν Η πρώτη αντίδραση του ΠΑΟΚ για το τραγικό δυστύχημα - Σε επαφές με τις αρχές η ΠΑΕ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved