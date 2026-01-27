Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής της Ρουμανίας για το τραγικό δυστύχημα

Οnsports Τeam

Σοκαρισμένη η χώρα παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από το τρομακτικό δυστύχημα στη Ρουμανία, που στοίχησε τη ζωή σε 7 ανθρώπους, με την Πυροσβεστική υπηρεσία της χώρα να προχωρά στην κάτωθι ανακοίνωση:

«Γύρω στις 1:05 μ.μ., μας ζητήθηκε να παρέμβουμε σε ένα τροχαίο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο E70 κοντά στην πόλη Lugojel. Ένα όχημα πρώτης επέμβασης, ένα όχημα απεγκλωβισμού, ένα όχημα πυρόσβεσης, δύο πληρώματα SMURD και ένα ATPVM (Όχημα Μεταφοράς Προσωπικών και Πολλαπλών Θυμάτων) στάλθηκαν επειγόντως στο σημείο. Από τα αρχικά δεδομένα, μέχρι στιγμής, 6 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί ως νεκροί επί τόπου. Ταυτόχρονα, σε άλλα 2 άτομα παρέχεται ιατρική περίθαλψη και θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο».