Στον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια ο Νουά

Στην ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας της, για τα επόμενα τρία χρόνια, με τον Αμίν Νουά ανακοίνωσε η ομάδα του Άρη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Amine Noua για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Γάλλος φόργουορντ – σέντερ θα παραμείνει στα κιτρινόμαυρα έως το 2029, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στην ΚΑΕ και τον ίδιο με τους εκπροσώπους του.

Ο Noua (2.02μ., 07/02/1997) αποκτήθηκε από τον ΑΡΗ Betsson στις 07/11/2025 και σε διάστημα 2.5 μηνών έχει ήδη δείξει τις δυνατότητές του.

Στη Stoiximan GBL είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 17.8 πόντους, πρώτος ριμπάουντερ με 6.6, ενώ σουτάρει με το εντυπωσιακό 48% στα τρίποντα, με 83% στις ελεύθερες βολές και με 50% στα δίποντα.

Στο BKT EuroCup μετρά 14.7. πόντους και 6.2 ριμπάουντ, με 79% στις βολές και 38% στο τρίποντο.

Η επέκταση της συνεργασίας με τον Amine Noua είναι η πρώτη κίνηση του 2026 για το μέλλον και δείχνει την πρόθεση του ΑΡΗ Betsson να εμφανιστεί ακόμα πιο ισχυρός τα επόμενα χρόνια».