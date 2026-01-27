Παναθηναϊκός AKTOR: «Βαθιά οδύνη για την απώλεια, οι σκέψεις στις οικογένειες των φίλων του ΠΑΟΚ»

Οnsports Team

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για την τραγωδία στην Ρουμανία, με επτά ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία εξέφρασε μέσω ανακοίνωσης η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για την απώλεια των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν για τη Γαλλία προκειμένου να σταθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις όλων μας είναι μαζί τους».