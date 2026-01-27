Ομάδες

Κοινή ανακοίνωση Α.Σ., ΠΑΕ και ΚΑΕ ΑΡΗΣ για την τραγωδία με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
Οnsports Team 27 Ιανουαρίου 2026, 17:22
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κοινή ανακοίνωση Α.Σ., ΠΑΕ και ΚΑΕ ΑΡΗΣ για την τραγωδία με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Η κοινή συλλυπητήρια ανακοίνωση από την οικογένεια του Άρη για την τραγωδία στη Ρουμανία.

Τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία εξέφρασαν μέσω κοινής ανακοίνωσης ο Α.Σ., η ΠΑΕ και η ΚΑΕ ΑΡΗΣ. 

«Ο Α.Σ., η ΠΑΕ και η ΚΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζουν τη θλίψη τους για τον θάνατο των φιλάθλων του Π.Α.Ο.Κ. σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων για την ανείπωτη τραγωδία.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει...».



