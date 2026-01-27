Σοκαρισμένος και ο Λεσόρ: Η ανάρτηση του σέντερ του Παναθηναϊκού για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Onsports Team

Ο Ματίας Λεσόρ δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβη στη Ρουμανία και έκανε ξεχωριστή ανάρτηση.

Το τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο, γέμισε θλίψη και τον Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR έκανε ανάρτηση στα social media.

Σε αυτή απεικονίζεται ο παράδεισος που έχει ανοίξει τις πύλες του και οδεύουν προς τα εκεί φίλαθλοι του ΠΑΟΚ.

Δείτε τη συγκινητική ανάρτηση: