Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Σοκαρισμένος και ο Λεσόρ: Η ανάρτηση του σέντερ του Παναθηναϊκού για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Onsports Team 27 Ιανουαρίου 2026, 18:40
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Σοκαρισμένος και ο Λεσόρ: Η ανάρτηση του σέντερ του Παναθηναϊκού για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Ο Ματίας Λεσόρ δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβη στη Ρουμανία και έκανε ξεχωριστή ανάρτηση.

Το τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο, γέμισε θλίψη και τον Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR έκανε ανάρτηση στα social media.

Σε αυτή απεικονίζεται ο παράδεισος που έχει ανοίξει τις πύλες του και οδεύουν προς τα εκεί φίλαθλοι του ΠΑΟΚ.

Δείτε τη συγκινητική ανάρτηση:

lessort.jpg



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Συγκλονιστικές στιγμές στην Τούμπα με Λουτσέσκου και τους αρχηγούς - «Αδέρφια ζείτε»
13 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Συγκλονιστικές στιγμές στην Τούμπα με Λουτσέσκου και τους αρχηγούς - «Αδέρφια ζείτε»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: «Νοσοκομείο» οι «πράσινοι», πρόβλημα και με Πελίστρι
18 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: «Νοσοκομείο» οι «πράσινοι», πρόβλημα και με Πελίστρι
ΣΠΟΡ
Εθνική πόλο γυναικών: Η Ελλάδα διέλυσε τη Γαλλία και προκρίθηκε στη 2η Φάση του Ευρωπαϊκού
19 λεπτά πριν Εθνική πόλο γυναικών: Η Ελλάδα διέλυσε τη Γαλλία και προκρίθηκε στη 2η Φάση του Ευρωπαϊκού
EUROPA LEAGUE
Χωρίς φιλάθλους του ΠΑΟΚ η εξέδρα των φιλοξενούμενων με Λιόν - Η απόφαση των οργανωμένων
44 λεπτά πριν Χωρίς φιλάθλους του ΠΑΟΚ η εξέδρα των φιλοξενούμενων με Λιόν - Η απόφαση των οργανωμένων
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved