Άδωνις Γεωργιάδης για το τροχαίο με φιλάθλους του ΠΑΟΚ: «Οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση»

«Έχουμε αρίστη συνεργασία με τις Ρουμανικές Αρχές τις οποίες και ευχαριστούμε. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και την μεγάλη μου θλίψη στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ για το τραγικό αυτό δυστύχημα», ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης

Τα συλλυπητήρια του για τον αδόκητο χαμό των 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ εξέφρασε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ παρείχε και τα νεότερα για την κατάσταση υγείας των τριών τραυματιών και επιζώντων τους δυστυχήματος.

«Οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση και αυτή την στιγμή μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Περισσότερες πληροφορίες για την υγεία τους θα έχουμε σε λίγη ώρα», έγραψε χαρακτηριστικά για τους τραυματίες ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

Από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, επικοινώνησα με τις Ρουμανικές Αρχές και συγκεκριμένα με τον ομόλογο μου Υπουργό Υγείας της Ρουμανίας κ. Alexandru Rogobete και με τον Υφυπουργό Διαχείρισης Κρίσεων κ. Raed Arafat. Οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση και αυτή την στιγμή μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Περισσότερες πληροφορίες για την υγεία τους θα έχουμε σε λίγη ώρα. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε κάθε είδους βοήθεια που θα χρειαστεί ή να τους μεταφέρουμε στην Ελλάδα εάν αυτό κρίνουν οι γιατροί. Έχουμε αρίστη συνεργασία με τις Ρουμανικές Αρχές τις οποίες και ευχαριστούμε. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και την μεγάλη μου θλίψη στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ για το τραγικό αυτό δυστύχημα.