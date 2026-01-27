Ομάδες

Μυστακίδης: «Τα παιδιά ταξίδευαν για την ομάδα μας και δεν θα φτάσουν ποτέ»
Οnsports Team 27 Ιανουαρίου 2026, 19:03
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΠΑΟΚ

Μυστακίδης: «Τα παιδιά ταξίδευαν για την ομάδα μας και δεν θα φτάσουν ποτέ»

Συντετριμμένος στη δήλωσή του ο Αριστοτέλης Μυστακίδης για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ στο τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Αναλυτικά η δήλωση του Τέλη Μυστακίδη:

«Είμαστε όλοι βαθιά συντετριμμένοι από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε φιλάθλους μας. Τα παιδιά ταξίδευαν για να στηρίξουν την αγαπημένη μας ομάδα, τον ΠΑΟΚ. Αντί να φτάσουν στη Γαλλία για να δουν την ομάδα να κερδίζει, έχασαν τόσο άδικα και πρόωρα τη ζωή τους με τον πιο τραγικό τρόπο.

Στέλνουμε τα πιο ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Στεκόμαστε στο πλευρό τους, όπως και σε όσους τραυματίστηκαν και δίνουν τη δική τους μάχη, και τους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές».



