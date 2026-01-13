Ομάδες

ΑΕΚ: Στα «κιτρινόμαυρα» ο Φίζελ! Οριστική συμφωνία με τον Αμερικανό - Πληρώνει buy out η «Ένωση»
BCL
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 13 Ιανουαρίου 2026, 19:18
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Στα «κιτρινόμαυρα» ο Φίζελ! Οριστική συμφωνία με τον Αμερικανό - Πληρώνει buy out η «Ένωση»

Παίκτης της ΑΕΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Κισόν Φίζελ, καθώς οι δύο πλευρές ήρθαν σε οριστική συμφωνία, με την «Ένωση» να καταβάλει buy out στη Νίμπουρκ για να τον κάνει δικό της.

Η «Ένωση» βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον «εκλεκτό» για τη φροντ λάιν.

Ο παίκτης που είχε ξεχωρίσει ο Ντράγκαν Σάκοτα ήταν ο 26χρονος σέντερ, ο οποίος θα έχει το πολύ δύσκολο έργο να καλύψει το κενό που άφησε ο Κρις Σίλβα.

Η ΑΕΚ κατάφερε να έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Φίζελ και πλέον απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση, ώστε να γίνει και με τη… βούλα «κιτρινόμαυρος».

Ο Αμερικανός ψηλός κάνει μια εξαιρετική σεζόν με τη Νίμπουρκ, η οποία επιθυμούσε διακαώς την παραμονή του παίκτη. Η «Ένωση», όμως, θα καταβάλει το buy out που έχει στο συμβόλαιο του.

Σε 6 συμμετοχές στο φετινό Basketball Champions League με την ομάδα της Τσεχίας, έχει μέσο όρο 10,7 πόντους (78,9% βολές, 69,7% δίποντα) και 6,3 ριμπάουντ (5,5αμ.-0,8επ.) σε 20,2 λεπτά ανά αγώνα.

Posila Nymburka - KeyShawn Feazell



