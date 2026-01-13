AEK: Μια ανάσα ο Φίζελ για αντί-Σίλβα

Οnsports Τeam

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Κεϊσόν Φίζελ της Νίμπουργκ βρίσκεται η ΑΕΚ με τον παίκτη να προορίζεται για να αντικατστήσει τον Κρις Σίλβα.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει... καδράρει τον παίκτη που θέλει για να καλύψει το κενό του Κρις Σίλβα και αυτός δεν είναι άλλος από τον Κεϊσόν Φίζελ.

Όπως όλα δείχνουν η ΑΕΚμετά την απόκτηση του Τζέιμς Νάναλι, θα προσπαθήσει να φέρει άμεσα και τον αντικαταστάτη του Κρις Σίλβα, ο οποίος συνεχίζει στη Φενέρ, με σκοπό να καλυφθεί επάξια το κενό που δημιουργήθηκε στη ρακέτα.

Ο έμπειρος τεχνικός έχει κυκλώσει την περίπτωση του παίκτη της Νίρμπουργκ, οι επαφές των δύο πλευρών βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο και όπως όλα δείχνουν ο παίκτης θα φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ.

Ο Φίζελ σε αριθμούς

Φέτος μετρά 10.7 πόντους και 6.3 ριμπάουντ σε 21 στο BCL, ενώ στο πρωτάθλημα Τσεχίας έχει 11.2 πόντους και 5.6 ριμπάουντ. Αθλητικός ψηλός που δίνει λύσεις κοντά στο καλάθι. Τελειώνει δυναμικά αρκετές φάσεις και με τα εντυπωσιακά του καρφώματα. Ικανός και στον αμυντικό τομέα και στα μπλοκ.

Στα 27 του χρόνια βρίσκεται πλέον, και πριν την Νίμπουργκ έπαιξε στη Βολουντάρι στη Ρουμανία και στη Μπάμπεργκ στη Γερμανία. Στο NCAA αγωνίστηκε σε Mississipi State, Mcneese και Creighton.

Πρώτη του ομάδα πάντως όταν ήρθε στην Ευρώπη ήταν Βίλπας στο πρωτάθλημα Φινλανδίας τη σεζόν 2022-23.