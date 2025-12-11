Ομάδες

ΠΑΟΚ: Στην Ελλάδα ο Άλεν, ακολουθεί ο Μπέβερλι - Τα σενάρια για τον ψηλό
Onsports Team 11 Δεκεμβρίου 2025, 09:41
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Στην Ελλάδα ο Άλεν, ακολουθεί ο Μπέβερλι - Τα σενάρια για τον ψηλό

Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει την αναδόμηση του ρόστερ, με τον Τίμι Άλεν να είναι η δεύτερη μεταγραφή της νέας εποχής και ακόμα πιο σημαντικές να ακολουθούν.

Με γοργούς ρυθμούς προχωράει η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ τον μεταγραφικό σχεδιασμό για την ενίσχυση του ρόστερ της.

Ήδη οι «ασπρόμαυροι» έχουν ανακοινώσει την απόκτηση του Μπριν Ταϊρί, ενώ στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται από τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/12) και ο Τίμι Άλεν για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Δικέφαλο.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο, μέτρησε 16.9 πόντους με την Τραπάνι στην Lega A, τους οποίους συνδυάζει με 4.6 ριμπάουντ και 3.0 ασίστ. Σε ότι έχει να κάνει με την παρουσία του στο Basketball Champions League, είχε 15.3 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ κατά μέσο όρο.

Πέρυσι, έπαιζε στο Βέλγιο για λογαριασμό της Οστάνδης, σημειώνοντας 20.2 πόντους ανά παιχνίδι στο πρωτάθλημα της χώρας και 16 στο BCL. Στο NBA, έχει αγωνιστεί μόλις πέντε φορές, εκπροσωπώντας τους Μέμφις Γκρίζλις. Στη θυγατρική τους, τους Μέμφις Χαστλ, βρέθηκε για 46 παιχνίδια, με 9.7 πόντους.

Ακολουθεί ο Μπέβερλι και ψηλός

Ο ΠΑΟΚ, όμως δεν σταματάει εκεί αφού έχει έρθει σε προφορική συμφωνία και με τον Πάτρικ Μπέβερλι, που αναμένεται σύντομα στην Ελλάδα για να υπογράψει στους «ασπρόμαυρους».

Μετά το τέλος του αγώνα με την Πριεβίζντα, ο Γιούρι Ζντοβτς ανέφερε ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει και για σέντερ, με την σπουδαία, αλλά δύσκολη, περίπτωση του Μπρούνο Καμπόκλο να έρχεται στην επιφάνεια από το Ισραήλ.

Μια ακόμα περίπτωση που προτάθηκε και εξετάζεται από τους ανθρώπους του Δικεφάλου είναι αυτή του 24χρονου σέντερ, Ντούσαν Τανάσκοβιτς.

O ύψους 2.08 καλαθοσφαιριστής αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Παρτιζάν και από το 2018 έως το 2022, δόθηκε δανεικός σε Μλάντοστ και Ντούναβ, ενώ την σεζόν 2022/2023 αγωνίστηκε στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

Την επόμενη σεζόν ακολούθησε το πέρασμά του από την ΜΖΤ Σκοπίων, ενώ την σεζόν 2024/2025 αγωνίστηκε στην Μέγκα, για να επιστρέψει φέτος στην Μπόρατς.

Την φετινή σεζόν ο 24χρονος σέντερ, έχει 20.6 πόντους, 7.2 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ και 1.6 μπλοκ ανά παιχνίδι στο βοσνιακό πρωτάθλημα και 13.0 πόντους, 7.5 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ στην δεύτερη κατηγορία της Αδριατικής Λίγκας.


