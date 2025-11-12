ΑΕΚ – Ρίγα 95-64: «Αγκάλιασε» την πρωτιά και ανακοίνωσε Γκρεγκ Μπράουν!

INTIME SPORTS

Η ΑΕΚ, με επιμέρους 24-7, απλοποίησε την κατάσταση κόντρα στη Ρίγα, της οποίας επικράτησε 95-64 και διατήρησε το αήττητο στο BCL, αγκαλιάζοντας την πρώτη θέση του ομίλου της – Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ ανακοίνωσε τον Γκρεγκ Μπράουν.

Την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στο Basketball Champions League πανηγύρισαν οι «κιτρινόμαυροι», οι οποίοι διπλασίασαν τις νίκες τους κόντρα στην ομάδα της Λετονίας.

Πέρα από νίκη ουσίας, ήταν και μια νίκη ψυχολογίας για την ΑΕΚ, τρεις ημέρες μετά την «σκληρή» ήττα από τον ΠΑΟΚ στην GBL. Κορυφαίος για την «Ένωση» ήταν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος τελείωσε το ματς με 23 πόντους (10/14 σουτ), ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Κρις Σίλβα, ο οποίος έκανε και «το κάρφωμα της χρονιάς».

Λίγο πριν το τέλος του αγώνα η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Γκρεγκ Μπράουν (Greg Brown III – 24 χρ., 2μ01), ο οποίος θα πάρει τη θέση του Αντόνις Αρμς (σ.σ. δεν έπαιξε λεπτό).

Η εξέλιξη του ΑΕΚ - Ρίγα

Οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα δυσκολεύτηκαν για ένα ημίχρονο, καθώς δεν είχαν την απαιτούμενη συγκέντρωση στην άμυνα. Η Ρίγα επέστρεψε από το -8 (16-8) και προηγήθηκε με 40-37, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες στην ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΚ μπήκε με μεγάλη συγκέντρωση στην άμυνα και δέχθηκαν μόλις 7 πόντους στην τρίτη περίοδο, την ώρα που στις δύο πρώτες είχαν παθητικό από 20+. Στην άλλη πλευρά του παρκέ ο Μπάρτλεϊ ήταν «ζεστός» και σημείωσε 11 πόντους, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο επιμέρους 24-7 του δεκαλέπτου.

Οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν στην τελευταία περίοδο προηγούμενοι 65-48 και δεν κοίταξαν ξανά πίσω, φτάνοντας τη διαφορά ως το +31 (95-64 στο 35'). Περίπου στα μισά του τέταρτου δεκαλέπτου η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε και την απόκτηση του Γκρεγκ Μπράουν (24 χρ., 2μ01).

«Κιτρινόμαυρος» ως το φινάλε της σεζόν ο Μπράουν

Η ήττα από τον ΠΑΟΚ ήταν δεδομένο ότι θα φέρει αλλαγές στο ρόστερ της ΑΕΚ, η οποία απέκτησε τον Γκρεγκ Μπράουν (24 χρ., 2μ01), ως το φινάλε της σεζόν. Ο Αμερικανός φόργουορντ παίρνει τη θέση του Αντόνις Αρμς (δεν έπαιξε λεπτό) θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι συνήψε συμφωνία με τον Γκρεγκ Μπράουν (Greg Brown III – 24 χρ., 2μ01).

Ο Αμερικανός φόργουορντ υπέγραψε τα ξημερώματα συμβόλαιο έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Γκρεγκ Μπράουν γεννήθηκε τη 1η Σεπτεμβρίου 2001 στο Ντάλας του Τέξας και με ύψος 2.01μ., αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ.

Φοίτησε στο Vandegrift High School στο Όστιν, όπου στην τελευταία του σεζόν κατέγραψε 26.1 πόντους, 13.2 ριμπάουντ, 3.5 τάπες και 2.1 ασίστ κατά μέσο όρο, οδηγώντας το σχολείο του σε ρεκόρ 33-3 και στα προημιτελικά της περιφέρειας 6A. Για τις εμφανίσεις του αναδείχθηκε ως Παίκτης της Χρονιάς στο Τέξας, ενώ έλαβε και την ύψιστη διάκριση συμμετέχοντας στο McDonald’s All-American Game.

Το 2020 εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, όπου στην μοναδική του σεζόν στο NCAA μέτρησε 9.3 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 1.0 τάπα ανά αγώνα, ξεκινώντας βασικός σε 24 από τα 26 ματς που αγωνίστηκε.

Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε στο ΝΒΑ, όταν επιλέχθηκε το 2021 στο Νο43 του Draft από τους New Orleans Pelicans και αμέσως παραχωρήθηκε στους Portland Trail Blazers. Με τους Blazers αγωνίστηκε για δύο σεζόν (2021-2023), πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ στις 23 Οκτωβρίου 2021 απέναντι στους Phoenix Suns.

Τη σεζόν 2021-22 είχε μέσο όρο 4.7 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 0.7 ασίστ σε 48 αγώνες, σημειώνοντας ρεκόρ καριέρας με 17 πόντους απέναντι στους Detroit Pistons στις 21 Μαρτίου 2022. Την επόμενη περίοδο (2022-23) αγωνίστηκε σε 16 παιχνίδια με 1.8 πόντους και 1.2 ριμπάουντ, ενώ παράλληλα στη NBA G-League είχε 12.5 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και 1.5 τάπες ανά αγώνα με τους Ontario Clippers.

Το 2023 υπέγραψε two-way συμβόλαιο με τους Dallas Mavericks, μετρώντας 2.5 πόντους και 1.5 ριμπάουντ σε 6 εμφανίσεις στην κορυφαία λίγκα, ενώ στους Texas Legends (θυγατρική των Mavericks) ξεχώρισε με 10.2 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1.1 τάπες.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 ανήκει στους Mexico City Capitanes της NBA G-League, ενώ την περασμένη περίοδο αγωνίστηκε στην Calgary Surge του Καναδά.

Γκρεγκ, καλώς όρισες στη «Βασίλισσα»».