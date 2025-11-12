Ομάδες

ΑΕΚ - Ρίγα: Ο Κρις Σίλβα έκανε «το κάρφωμα της χρονιάς» στον αγώνα του BCL – Δείτε βίντεο
INTIME SPORTS
Onsports Team 12 Νοεμβρίου 2025, 20:31
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΑΕΚ

Φοβερό κάρφωμα από τον Κρις Σίλβα στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρίγα, για την 4η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Η «Ένωση» υποδέχεται την ομάδα της Λετονίας, με στόχο τη νίκη που θα της επιτρέψει να… αγκαλιάσει την πρωτιά του ομίλου της.

Η Ρίγα έχει βάλει δύσκολα στην ΑΕΚ, καθώς οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες στο ημίχρονο (41-41).

Στο πρώτο μέρος την παράσταση έκλεψε ο Κρις Σίλβα με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα που έκανε, έπειτα από επιθετικό ριμπάουντ του Κουζμίνσκας. Ο Γκαμπονέζος σέντερ έκανε… πόστερ τον αντίπαλο του και το BCL έγραψε στα social media: «Μην σκρολάρετε παραπάνω, βρήκαμε το κάρφωμα της σεζόν».

Δείτε το απίθανο κάρφωμα του Σίλβα:



ΑΕΚ - Ρίγα: Ο Κρις Σίλβα έκανε «το κάρφωμα της χρονιάς» στον αγώνα του BCL – Δείτε βίντεο
