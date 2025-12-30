Ομάδες

Πασκουάλ για Game 1 με Ρεάλ: «Κάναμε ένα από τα καλύτερα ματς της ιστορίας» (vid)
Οnsports Τeam 30 Δεκεμβρίου 2025, 15:42
EUROLEAGUE

Πασκουάλ για Game 1 με Ρεάλ: «Κάναμε ένα από τα καλύτερα ματς της ιστορίας» (vid)

Ο Τσάβι Πασκουάλ φιλοξενήθηκε σε εκπομπή της Euroleague, θυμήθηκε τη θητεία του στον Παναθηναϊκό και ξεχώρισε την αναμέτρηση με τη Ρεάλ στο κατάμεστο ΟΑΚΑ όπου ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με το ασύλλητπο 20-0. 

Ο Τσάβι Πασκουάλ φιλοξενήθηκε σε εκπομπή της Euroleague και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, θυμίζοντας σε όλους μια ιστορική βραδιά. 

Το πρώτο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ κόντρα στη Ρεάλ τη σεζόν 2017-18, όταν οι «πράσινοι» είχαν διαλύσει την παρέα του Λούκα Ντόντσιτς, παίρνοντας μάλιστα προβάδισμα στο πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης με σκορ 20-0. 

«Κάναμε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της ιστορίας», ανέφερε ο Τσάβι Πασκουάλ για στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, όπου ο Παναθηναϊκός στο «καμίνι» του ΟΑΚΑ είχε διασύρει τη Ρεάλ με 95-67.

 



