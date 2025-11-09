ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 76-78: Απόδραση με καλάθι του Μπράουν στα 0,8’’ – 100άρα ο Ολυμπιακός, ντεμπούτο ο Έβανς

EUROKINISSI

Onsports Team

Με καλάθι του Στέφαν Μπράουν 0.8’’ πριν το φινάλε, ο ΠΑΟΚ νίκησε 78-76 την ΑΕΚ στη SUNEL Arena στο ντέρμπι «Δικεφάλων» της GBL – «100άρα» επί της Καρδίτσας πέτυχε ο Ολυμπιακός στο ντεμπούτο του Κίναν Έβανς.

Μετά από το διπλό επί του Άρη, η ομάδα του Γιούρι Ζντβοτς νίκησε και στην έδρα της «Ένωσης».

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και στο τέλος είχε την ψυχραιμία, ώστε να αποδράσει από τη SUNEL Arena με τη νίκη. Η ΑΕΚ, από την άλλη, έδειχνε να ελέγχει τον αγώνα στο πρώτο μέρος, όπου προηγήθηκε με 40-29 (19’) αλλά μετά την ανάπαυλα είχε κακό πρόσωπο.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά», έχοντας πρωταγωνιστή τον Μουρ, βρέθηκαν στο +12 (72-60 στο 34’). Οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα να επιστρέψουν, ισοφαρίζοντας σε 76-76, 46.7 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.

Στο τέλος, όμως, επέτρεψαν στους αντιπάλους τους να πάρουν δύο επιθετικά ριμπάουντ, με τον Μπράουν να εκμεταλλεύεται το miss match που είχε με τον Σίλβα και να δίνει τη νίκη στην ομάδα του. Στα 0.8’’ που απέμεναν ο Γκρέι μπερδεύτηκε και δεν πρόλαβε να επιχειρήσει σουτ.

Ολυμπιακός: Εύκολο μεσημέρι στο ντεμπούτο Έβανς

Εύκολο μεσημέρι είχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε 102-82 της Καρδίτσας στο ΣΕΦ, στο ντεμπούτο του Κίναν Έβανς. Ο Αμερικανός επέστρεψε στα παρκέ μετά από 1,5 χρόνια, όντας, μάλιστα, πολύ καλός (βλ. 15π., 5ασ.). Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το «6 στα 6», παραμένοντας μόνοι πρώτοι στην κορυφή.