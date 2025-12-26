Ομάδες

Θρήνος στη Βραζιλία: Πέθανε στα 18 της χρόνια η γυμνάστρια Ιζαμπέλ Μαρσινάκ
Onsports Team 26 Δεκεμβρίου 2025, 07:42
ΣΠΟΡ

Θρήνος στη Βραζιλία: Πέθανε στα 18 της χρόνια η γυμνάστρια Ιζαμπέλ Μαρσινάκ

Η νεαρή ήταν πρωταθλήτρια το 2021 και δυστυχώς «έχασε» τη μάχη που έδινε με το λέμφωμα Χότζκιν.

Η Ιζαμπέλ Μαρσινάκ ήταν μία απ’ τις ελπίδες της Βραζιλίας στη ρυθμική γυμναστική. Είχε στεφθεί πρωταθλήτρια νέων το 2021, όμως δυστυχώς η συνέχεια ήταν τραγική. Καταλήγοντας στην είδηση του θανάτου της στα 18 της χρόνια.

Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Γυμναστικής Παρανά, η νεαρή έχασε τη μάχη που έδινε για να κρατηθεί στη ζωή, την παραμονή των Χριστουγέννων. Βυθίζοντας στο πένθος τον αθλητισμό της χώρας της λατινικής Αμερικής.

Η νεαρή πέθανε από λέμφωνα Χότζκιν, το οποίο είναι ένας τύπος καρκίνου που προσβάλλει το λεμφικό σύστημα. Η κηδεία της θα γίνει στην πόλη Αραουκάρια στην περιοχή της Κουριτίμπα, απ’ όπου και καταγόταν.

 



