Η ΕΛ.ΑΣ. ανέλαβε πρωτοβουλία για τα απειλητικά μηνύματα στην οικογένεια Αντετοκούνμπο

Η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια αποκάλυψε τα απειλητικά μηνύματα που δέχθηκε κατά της ζωής της και της οικογένειάς της, με την Ελλήνική Αστυνομία να επικοινωνεί με την ίδια και να ξεκινά έρευνα για το περιστατικό.

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος πήρε την πρωτοβουλία και επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το απειλητικό μήνυμα που δέχθηκε στο Instagram και αποκάλυψε η σύζυγος του σούπερ σταρ του ΝΒΑ, προκειμένου να χυθεί φως στην σοκαριστική αυτή υπόθεση.

Η ΕΛ.ΑΣ εξήγησε στην οικογένεια Αντετοκούνμπο πως μπορεί να προχωρήσει σε μήνυση, αν το επιθυμεί, προκειμένου να ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του Τούρκου που έστειλε το απειλητικό μήνυμα, με τους ανθρώπους της οικογένειάς να εξετάζουν τις επιλογές τους και να αποφασίζουν άμεσα για το πως θα κινηθούν.