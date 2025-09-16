Η γυναίκα του Γιάννη Αντετοκούνμπο καταγγέλλει απειλές - «Θα σκοτώσουμε την οικογένειά σου»

Onsports Team

Απειλητικά μηνύματα στα social media, λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση του Eurobasket 2025 έλαβε η σύζυγος του «Greek Freak», από χρήστη, το όνομα του οποίου παραπέμπει σε Τούρκο.

Μάλιστα, η Μαράια Ριντλσπρίγκερ έδωσε στη δημοσιότητα το μήνυμα, αλλά και τον αποστολέα, ο οποίος την είχε απειλήσει γράφοντας: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου. Θα φοβάσαι όπου και αν πηγαίνεις».

Από την πλευρά της, η σύζυγος του Έλληνα σούπερ σταρ, αφού πρώτα συνεχάρη την Ομοσπονδία της Τουρκίας για το ασημένιο μετάλλιο, στην συνέχεια ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές.

«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο με απογοητεύουν τόσο πολύ. Και όλα αυτά για μια μπάλα μπάσκετ. Ελπίζω αυτοί που έκαναν αυτά τα σχόλια με μίσος και έστειλαν αυτά τα αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι υπερήφανοι! Αλλά αφού θέλετε να τα στείλετε ιδιωτικά, θα διασφαλίσω ότι θα μάθουν όλοι δημόσια ποιοι είστε. Στην τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο, έχετε σπουδαία ομάδα. Ωστόσο για τους φιλάθλους σας, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές στον αθλητισμό. Βασικά δεν υπάρχει κανένας χώρος για αυτή τη συμπεριφορά. Τελεία και παύλα», έγραψε χαρακτηριστικά η γυναίκα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.