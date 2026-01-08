Euroleague: Με «διπλό» Παρί και νίκη Μπάγερν ολοκληρώθηκε η 20η αγωνιστική
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά το τέλος της 20ης… στροφής στη διοργάνωση και το πρόγραμμα της 21ης που «κλείνει» τη «διαβολοβδομάδα».
Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η πρώτη απ’ τις δύο αγωνιστικές την πρώτη «διαβολοβδομάδα» του 2026. Για την 20η, η Παρί πήρε την νίκη της Τετάρτης (7/1) επικρατώντας στην Κωνσταντινούπολη της Αναντόλου Έφες με 84-79.
Στο Μόναχο η Μπάγερν δύο μέρες πριν παίξει στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό και μία εβδομάδα πριν υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό AKTOR στη Γερμανία, επικράτησε της Μπασκόνια με 96-89.
EUROLEAGUR - 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τρίτη, 6 Ιανουαρίου
Φενερμπαχτσέ–Ολυμπιακός 88-80
Παναθηναϊκός–Αρμάνι Μιλάνο 74-87
Χαποέλ Τελ Αβίβ–Ντουμπάι 85-60
Μονακό–Παρτιζάν 101-84
Ερυθρός Αστέρας–Βαλένθια 89-106
Βιλερμπάν– Ρεάλ Μαδρίτης 69-80
Μπαρτσελόνα–Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83
Βίρτους Μπολόνια–Ζαλγκίρις Κάουνας 83-79
Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου
Αναντολού Εφές–Παρί79-84
Μπάγερν Μονάχου–Μπασκόνια 96-89
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
Βαλένθια 14-6
Φενερμπαχτσέ 13-6
Μονακό 13-7
Μπαρτσελόνα 13-7
Ρεάλ Μαδρίτης 12-8
Παναθηναϊκός AKTOR 12-8
Ολυμπιακός 11-8
Ζαλγκίρις Κάουνας 11-9
Ερυθρός Αστέρας 11-9
Βίρτους Μπολόνια 10-10
Αρμάνι Μιλάνο 10-10
Ντουμπάι 9-11
Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-12
Παρί 7-13
Μπάγερν Μονάχου 7-13
Μπασκόνια 6-14
Αναντολού Εφές 6-14
Βιλερμπάν 6-14
Παρτιζάν 6-14
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (21η)
Τετάρτη 8/1
18:00 Dubai BC – Φενέρμπαχτσε
21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Βίρτους Μπολόνια
21:30 Βαλένθια – Μονακό
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Πέμπτη 9/1
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας
21:15 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου
21:30 Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν
21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές
21:30 Μπασκόνια – Βιλερμπάν
Δευτέρα 3/3
19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί