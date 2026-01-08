Δ. Γιαννακόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός όταν πρέπει σοβαρεύεται και πιάνει κορυφή»

Onsports Team

Ξημερώματα Πέμπτης (8/1) ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε γραπτή τοποθέτηση τονίζοντας τη στήριξή του σε Αταμάν και παίκτες.

Το κλίμα γύρω απ’ τον Παναθηναϊκό, μοιάζει… συννεφιασμένο, λόγω της σχεδόν ετσιθελικής καταστροφολογίας που δημιουργείται. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ακόμη μία παρέμβασή του, θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ, ξημερώματα Πέμπτης (8/1) με γραπτή του τοποθέτηση μέσω Instagram, διατυμπάνισε τη στήριξή του στον Εργκίν Αταμάν και στους παίκτες. Εκφράζοντας την πεποίθησή του πως την ώρα που πρέπει ο Παναθηναϊκός θα είναι στην κορυφή. Συγχρόνως ανέφερε παραδείγματα της τελευταίας διετίας.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Όσοι λένε ότι ο Παναθηναϊκός δεν αξιοποιεί το ρόστερ του επαρκώς, είναι άσχετοι.

Οι παίκτες οι ίδιοι δεν αξιοποιούν το 100% τους διότι δεν έχουν κόμπλεξ και ξέρουν μέσα τους και ποιοι είναι αλλά και πότε πραγματικά αρχίζουν οι σεζόν και τότε φορτσάρουν… Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι όταν πρέπει σοβαρεύεται και πιάνει κορυφή.

Την μία χρονιά ευρωπαϊκό με την μεγαλύτερη ανατροπή στα χρονικά και πρωτάθλημα Ελλάδας μέσα σε επικίνδυνες και ακραίες συνθήκες.

Πέρυσι χάνοντας έναν αγώνα απέναντι στην Πρωταθλήτρια Ευρώπης, δεν το ξανασήκωσε και στην Ελλάδα οι ακόμη πιο ακραίες συνθήκες αυτή τη φορά υπερίσχυσαν… Παιζόταν η ύπαρξη ολόκληρου συστήματος στους τελικούς.

Ας δείξουμε λίγο εμπιστοσύνη… Αυτό σημαίνει στηρίζω μια ομάδα… Δεν την κρίνω πριν το τέλος, ειδικά όταν δύο χρονιές με έχει διαψεύσει.

Ούτε εγώ γουστάρω να μην παίζει πάντα καλά η ομάδα (γιατί έτσι με έσω συνηθίσει).

Εγώ στηρίζω Αμάν Αμάν και το καλύτερο ρόστερ της Ευρώπης.

Έχουν αποδείξει ότι και φιλότιμο υπάρχει και το ταλέντο, αλλά και ο εσωτερικός εγωισμός».