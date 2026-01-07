Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Βαράτε ρε, βαράτε. Δεν σπάμε»

Onsports Team

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός πήρε θέση στο κλίμα που έχει δημιουργηθεί μετά την ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο για την Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για το ματς με την Βίρτους Μπολόνια, μετά την ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο. Παρ’ όλα αυτά έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα πως οι «πράσινοι» βιώνουν κάποια μεγάλη κρίση. Γεγονός που έφερε την παρέμβαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού», εξέφρασε την εύλογη απορία για το πώς μπορεί ο Παναθηναϊκός να είναι σε κρίση και άλλες ομάδες που έχουν την ίδια βαθμολογική θέση να είναι σε άνοδο. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα σε όλους λέγοντας: «Βαράτε, δεν σπάμε»!

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο Instagram:

«Τελικά σε αυτή τη χώρα, όλα αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν. Παρακολουθώ και γελάω με όλο το μηχανισμό, όλο το σύστημα που έχει πέσει πάλι από πάνω και βαράει. Κάποτε ήταν σωστό οι ομάδες να κάνουν κοιλιά Γενάρη. Τώρα όμως δεν είναι.

Τηλεοράσεις να ζουμάρουν και να δημιουργούν προβλήματα. Είμαστε στη βαθμολογία στην ίδια θέση με άλλες ομάδες. Αλλά εσύ να είσαι σε κρίση. Οι άλλοι να είναι σε άνοδο. Βαράτε ρε, βαράτε. Δε σπάμε».