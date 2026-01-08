Ιστιοπλοΐα: Καμπ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες από την Ομοσπονδία στο Μάτι

Onsports Team

Προπονητικό καμπ με ορίζοντα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες το 2028 διοργανώνει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία στις εγκαταστάσεις του Ν.Α.Ο. Μάτι.

Πιο συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο οι εθνικές ομάδες των ολυμπιακών κλάσεων ILCA 6, ILCA 7 και iQFOiL ανδρών, γυναικών θα προπονούνται 15 ημέρες τον μήνα στα πλαίσια της προολυμπιακής τους προετοιμασίας ενόψει των αγώνων πρόκρισης για το Λος Άντζελες.

Ο θαλάσσιος στίβος στο Μάτι επιλέχθηκε, διότι διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά στην Πολωνία και τη Βραζιλία που το 2027 θα διεξαχθούν οι αγώνες πρόκρισης για το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη στις ΗΠΑ.

Έτσι, η ΕΙΟ έκρινε σκόπιμο οι ιστιοπλόοι στις εθνικές ομάδες των ολυμπιακών κατηγοριών να ξεκινήσουν από τώρα ειδική προετοιμασία που εκτός από τις σύγχρονες προπονητικές μεθόδους περιλαμβάνει θεωρία σε βίντεο, ανάλυση των νέων κανονισμών και καλύτερη προετοιμασία του σκάφους.

Στα ILCA 6 και ILCA 7 υπεύθυνος προπονητής είναι ο Κροάτης Λούκα Ράντελιτς και στα iQFOiL ο Ιταλός Τζάκομπο Ρένα.

Κατά γενική ομολογία αθλητών και προπονητών τα προπονητικά καμπ που διοργανώνει η ΕΙΟ έχουν παίξει καταλυτικό ρόλο στις τεράστιες επιτυχίες των ιστιοπλόων μας τα τελευταία χρόνια. Γίνεται εξαιρετική δουλειά σε όλα τα επίπεδα και οι Ελληνες αθλητές και αθλήτριες προετοιμάζονται πολύ πιο σωστά για τη συμμετοχή τους στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις που πρωταγωνιστούν στις περισσότερες κατηγορίες και ειδικά σε αυτές της Ανάπτυξης.