Λαϊκές αγορές: Αναστέλλεται η απεργία των παραγωγών - Θα λειτουργήσουν κανονικά από Παρασκευή

Onsports Team

Τέλος στην απεργία αλλά και στις κινητοποιήσεις που είχαν προγραμματίσει, έδωσαν οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών μετά από επαφές που είχαν με κυβερνητικά στελέχη.

Ύστερα από τη θετική έκβαση που είχε η συνάντησή τους με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο αλλά και το επιτελείο του, αλλά και τη θετική συνάντηση με το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών αποφασίστηκε οι λαϊκές αγορές από την Παρασκευή να λειτουργήσουν κανονικά.

Την εν λόγω απόφαση μοιράστηκε η Ομοσπονδία Λαϊκών Αγορών με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, Θάνος Πετραλιάς, ο υφυπουργός αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική, Γιώργος Κώτσηρας, καθώς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των επαγγελματιών, αύριο οι λαϊκές αγορές δεν θα λειτουργήσουν, χωρίς ωστόσο να υπάρξει αποκλεισμός της λαχαναγοράς, όπως είχε αρχικά προαναγγελθεί. Οι παραγωγοί και οι πωλητές αναμένεται να επιστρέψουν κανονικά στους πάγκους τους την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου.



Την ίδια ώρα, η Συνομοσπονδία Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας ξεκαθαρίζει ότι, εφόσον εντός δέκα ημερών δεν ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις, θα επανέλθει με δυναμικές κινητοποιήσεις