Προμηθέας-Βαλένθια 68-71: Ήττα... αυτοκτονία για τους Πατρινούς

Mihajlo Andric feeds Trevis Simpson for a super slam? @promitheasbc #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/BIkWMkQQAC

.@Neno_D7 connects with Mike Tobey for the big dunk!@valenciabasket #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ijbUI4u8Wo