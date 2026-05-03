«Βασικοί υποψήφιοι για την απόκτηση του Γιάννη οι Μπλέιζερς»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να είναι το πιο hot όνομα στο ΝΒΑ, μιας και όλοι ψάχνουν να βρουν την επόμενη ομάδα του.

Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, ειδικό σε θέματα NBA, οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς αναμένεται να αναδειχθούν ως οι βασικοί υποψήφιοι για την ανταλλαγή του Γιάννη αυτό το καλοκαίρι.

«Πηγές αναφέρουν ότι το Πόρτλαντ αναζητά ανταγωνιστικά πακέτα ανταλλαγής γύρω από το συμβόλαιο του Τζέραμι Γκραντ, το οποίο αποτιμάται στα 34,2 εκατομμύρια δολάρια την επόμενη σεζόν πριν από την οψιόν του παίκτη στα 36,4 εκατ. δολάρια το 2027-28. Υπενθυμίζεται ότι ο μισθός του Αντετοκούνμπο για την επόμενη σεζόν είναι 58,5 εκατομμύρια δολάρια και επομένως απαιτεί πολύ περισσότερα αντίστοιχα χρήματα» αναφέρει ο Φίσερ.

Και φυσικά δεν είναι μόνο οι Μπλέιζερς που έχουν δείξει τη διάθεση του να κάνουν δικό τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς στο... παιχνίδι είναι και οι Νικς και οι Λέικερς και οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και οι Μαιάμι Χιτ αλλά και πολλές άλλες ομάδες.

