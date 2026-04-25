Αντετοκούνμπο: «Ενδιαφέρον των Φοίνιξ Σανς για τον Έλληνα σούπερ-σταρ»

Την περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο κοιτάζουν οι Φοίνιξ Σανς, με την ομάδα από την Αριζόνα να ετοιμάζει πακέτο ανταλλαγής σε περίπτωση φυγής του Greek Freak από το Μιλγουόκι.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, οι Φοίνιξ Σανς φαίνεται να αποτελούν πιθανός προορισμός για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε περίπτωση που εκείνος αποχωρήσει μετά από 13 χρόνια από του Μιλγουόκι Μπακς.

Τα «ελάφια» έχουν έλθει σε ρήξη με τον Έλληνα σούπερ-σταρ σχετικά με τη διαχείριση του τραυματισμού που υπέστη προς το τέλος της σεζόν, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο Γιάννης δήλωσε ότι ήταν υγιής και ήθελε να παίξει, ενώ το Μιλγουόκι διατήρησε διαφορετική θέση.

Στη φετινή σεζόν ο Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μόλις 36 συμμετοχές, έχοντας κατά μέσο όρο 27.6 πόντους, 9.8 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ.