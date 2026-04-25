Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αντετοκούνμπο: «Ενδιαφέρον των Φοίνιξ Σανς για τον Έλληνα σούπερ-σταρ»
EPA/ERIK S
OnSports Team 25 Απριλίου 2026, 15:23
Την περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο κοιτάζουν οι Φοίνιξ Σανς, με την ομάδα από την Αριζόνα να ετοιμάζει πακέτο ανταλλαγής σε περίπτωση φυγής του Greek Freak από το Μιλγουόκι.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, οι Φοίνιξ Σανς φαίνεται να αποτελούν πιθανός προορισμός για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε περίπτωση που εκείνος αποχωρήσει μετά από 13 χρόνια από του Μιλγουόκι Μπακς.

Τα «ελάφια» έχουν έλθει σε ρήξη με τον Έλληνα σούπερ-σταρ σχετικά με τη διαχείριση του τραυματισμού που υπέστη προς το τέλος της σεζόν, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο Γιάννης δήλωσε ότι ήταν υγιής και ήθελε να παίξει, ενώ το Μιλγουόκι διατήρησε διαφορετική θέση.

Στη φετινή σεζόν ο Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μόλις 36 συμμετοχές, έχοντας κατά μέσο όρο 27.6 πόντους, 9.8 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ.



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Χωρίς Νιλικίνα και Χολ οι «ερυθρόλευκοι» κόντρα στην Ένωση
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μιλιτάο: «Χειρουργείται και χάνει το Μουντιάλ ο Βραζιλιάνος στόπερ»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 1-1: Ένα βήμα από τον τίτλο το «τριφύλλι» στη Super League Κ17
NBA
Αντετοκούνμπο: «Ενδιαφέρον των Φοίνιξ Σανς για τον Έλληνα σούπερ-σταρ»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved