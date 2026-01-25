Ομάδες

NBA: Ο Ντόντσιτς τιμώρησε ξανά τους Μάβερικς, τρομερή ανατροπή οι Λέικερς – Όλα τα αποτελέσματα
AP Photo/Julio Cortez
Οnsports Team 25 Ιανουαρίου 2026, 09:09
NBA / Λος Άντζελες Λέικερς

NBA: Ο Ντόντσιτς τιμώρησε ξανά τους Μάβερικς, τρομερή ανατροπή οι Λέικερς – Όλα τα αποτελέσματα

Ο Λούκα Ντόντσιτς, στη δεύτερη επιστροφή του στο Ντάλας, φρόντισε να θυμίσει ξανά το λάθος των Μάβερικς, οδηγώντας τους Λέικερς σε μεγάλη ανατροπή από το -15!

Πριν από περίπου έναν χρόνο, οι «Μαβς» αποφάσισαν να κάνουν ανταλλαγή τον «Luka Magic», σοκάροντας όλο το NBA. Έκτοτε, τα πράγματα δεν πήγαν ιδιαίτερα καλά για εκείνους κι η δεύτερη επιστροφή του Ντόντσιτς στο Ντάλας δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Ο Σλοβένος «σταρ» οδήγησε τους Λέικερς σε μια τρομερή, καθώς επικράτησαν 116-110, επιστρέφοντας από το -15 (87-102 στο 40’) στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Ντόντσιτς τελείωσε τον αγώνα με 33 πόντους κι 11 ασίστ, ενώ ο ΛεΜπρον Τζέιμς σκόραρε τους 11 από τους 17 πόντους του στο τελευταίο δωδεκάλεπτο.

Στο Σικάγο, σε μια συγκινητική βραδιά, όπου αποσύρθηκε η φανέλα με το Νο1 προς τιμήν του Ντέρικ Ρόουζ, οι Μπουλς νίκησαν 114-111 τους Σέλτικς, χάρη σε buzzer-beater του Κέβιν Έρτερ.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής (25/01)

Οι βαθμολογίες

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Βοστώνη 28-17
  2. Νέα Υόρκη 27-18
  3. Τορόντο 28-19
  4. Φιλαδέλφεια 24-20
  5. Μπρούκλιν 12-31

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ντιτρόιτ 32-11
  2. Κλίβελαντ 27-20
  3. Σικάγο 23-22
  4. Μιλγουόκι 18-26
  5. Ιντιάνα 11-35

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ορλάντο 23-21
  2. Μαϊάμι 24-22
  3. Ατλάντα 22-25
  4. Σάρλοτ 18-28
  5. Ουάσινγκτον 10-34

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 37-9
  2. Ντένβερ 31-15
  3. Μινεσότα 27-18
  4. Πόρτλαντ 23-23
  5. Γιούτα 15-31

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Λ.Α. Λέικερς 27-17
  2. Φίνιξ 27-18
  3. Γκόλντεν Στέιτ 25-21
  4. Λ.Α. Κλίπερς 20-24
  5. Σακραμέντο 12-34

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σαν Αντόνιο 31-14
  2. Χιούστον 27-16
  3. Μέμφις 18-25
  4. Ντάλας 19-27
  5. Νέα Ορλεάνη 11-36

Λέικερς: Η εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς κόντρα στους Μάβερικς

Το συγκλονιστικό φινάλε του Μπουλς - Σέλτικς



