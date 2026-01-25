NBA: Ο Ντόντσιτς τιμώρησε ξανά τους Μάβερικς, τρομερή ανατροπή οι Λέικερς – Όλα τα αποτελέσματα
Ο Λούκα Ντόντσιτς, στη δεύτερη επιστροφή του στο Ντάλας, φρόντισε να θυμίσει ξανά το λάθος των Μάβερικς, οδηγώντας τους Λέικερς σε μεγάλη ανατροπή από το -15!
Πριν από περίπου έναν χρόνο, οι «Μαβς» αποφάσισαν να κάνουν ανταλλαγή τον «Luka Magic», σοκάροντας όλο το NBA. Έκτοτε, τα πράγματα δεν πήγαν ιδιαίτερα καλά για εκείνους κι η δεύτερη επιστροφή του Ντόντσιτς στο Ντάλας δεν αποτέλεσε εξαίρεση.
Ο Σλοβένος «σταρ» οδήγησε τους Λέικερς σε μια τρομερή, καθώς επικράτησαν 116-110, επιστρέφοντας από το -15 (87-102 στο 40’) στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Ντόντσιτς τελείωσε τον αγώνα με 33 πόντους κι 11 ασίστ, ενώ ο ΛεΜπρον Τζέιμς σκόραρε τους 11 από τους 17 πόντους του στο τελευταίο δωδεκάλεπτο.
Στο Σικάγο, σε μια συγκινητική βραδιά, όπου αποσύρθηκε η φανέλα με το Νο1 προς τιμήν του Ντέρικ Ρόουζ, οι Μπουλς νίκησαν 114-111 τους Σέλτικς, χάρη σε buzzer-beater του Κέβιν Έρτερ.
Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής (25/01)
- Σάρλοτ – Ουάσινγκτον 119-115
- Φιλαδέλφεια – Νέα Υόρκη 109-112
- Μινεσότα – Γκόλντεν Στέιτ Αναβλήθηκε
- Ορλάντο – Κλίβελαντ 105-119
- Σικάγο – Βοστώνη 114-111
- Ντάλας – Λ.Α. Λέικερς 110-116
- Γιούτα – Μαϊάμι 116-147
Οι βαθμολογίες
-----------
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
====================
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
- Βοστώνη 28-17
- Νέα Υόρκη 27-18
- Τορόντο 28-19
- Φιλαδέλφεια 24-20
- Μπρούκλιν 12-31
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Ντιτρόιτ 32-11
- Κλίβελαντ 27-20
- Σικάγο 23-22
- Μιλγουόκι 18-26
- Ιντιάνα 11-35
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Ορλάντο 23-21
- Μαϊάμι 24-22
- Ατλάντα 22-25
- Σάρλοτ 18-28
- Ουάσινγκτον 10-34
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
=================
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Οκλαχόμα Σίτι 37-9
- Ντένβερ 31-15
- Μινεσότα 27-18
- Πόρτλαντ 23-23
- Γιούτα 15-31
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
- Λ.Α. Λέικερς 27-17
- Φίνιξ 27-18
- Γκόλντεν Στέιτ 25-21
- Λ.Α. Κλίπερς 20-24
- Σακραμέντο 12-34
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Σαν Αντόνιο 31-14
- Χιούστον 27-16
- Μέμφις 18-25
- Ντάλας 19-27
- Νέα Ορλεάνη 11-36